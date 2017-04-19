Новостные блоки о нападениях на медиков в последние месяцы просто ужасают.



В Набережных Челнах женщина с ножом напала на врача скорой. В Новосибирской области пациент избил врача-психиатра и двух медсестер. Во время приема буйный посетитель разозлился и начал наносить удары по голове, лицу и туловищу женщины. Когда две медсестры попытались заступиться за коллегу, он и их несколько раз ударил. В Подмосковье пьяный мужчина вызвал на дом врачей, а затем обстрелял медиков из охотничьего ружья. И таких случаев, к сожалению, становится все больше и больше.

Некоторые регионы уже начали принимать свои меры в связи с нападениями на врачей. В одних районах проводятся бесплатные курсы самообороны для медиков, в других - на потенциально опасные вызовы бригада неотложки выезжает в сопровождении полиции. Пока эти меры носят единичный характер, в обществе не утихают разговоры о положении врачей.

Когда же закончится эпидемия нападений на медиков? Почему сейчас обострились отношения между докторами и пациентами? Как на самом деле живется врачам? Обо всем этом «КВ» беседуют с заслуженным врачом России, председателем правления НП «Ассоциация медицинских работников РТ» Ростиславом Туишевым.

Почему общество предало своих лекарей

- Как вы считаете, нужно ли предпринять какие-то дополнительные меры защиты докторов скорой помощи и не только их?

- Когда начинают поднимать подобные темы, мне хочется спросить в ответ: а как это будет происходить на практике? То есть в одной руке врач держит электрошокер на всякий случай, а другой рукой лечит пациента? Так, что ли? Мне кажется, доктор не может приезжать на вызов с мыслями о том, что ему придется спасать больного и, возможно, при этом защищаться от него и на него же нападать. Это неправильно. К сожалению, времена изменились, изменилось отношение к врачам. В Советском Союзе доктора обладали ореолом святости. Сейчас общество предало своих лекарей.

- Как раньше проявлялось уважение к врачам, о котором вы говорите?

- Я далеко не первый год работаю в медицине. Мне не раз приходилось оперировать осужденных, представителей криминального мира. Так вот, у них было железное правило: врача обижать нельзя. Раньше даже маргинальная часть общества уважала докторов. Тогда я не думал, что кто-то может обидеть врача. Сегодня же не пропускают кареты скорой помощи на дорогах, лезут с кулаками на медиков, избивают их, стреляют в них в стенах больницы. Население потеряло осторожность. Чем чаще вы будете писать о бронежилетах, тем больше вероятность того, что действительно скоро на вызов будем ездить с пистолетом. Но куда это годится?

- Что именно изменилось в отношениях врача и пациента за последние 20 лет?

- С развитием интернета пациенты начали вторгаться в самое сложное в медицине - в постановку диагноза. Больные с одного слова доверяют комментариям в соцсетях, советам незнакомых людей, но перепроверяют рекомендации врача и не выполняют их. Нужно понимать, что все врачи ошибаются, это происходит во всех странах мира, даже в самых высокотехнологичных клиниках. Любая деятельность не застрахована от ошибок. Но у нас каждая врачебная ошибка становится достоянием общественности, бесконечно муссируется в СМИ. Журналистам же нужны жареные факты. Как у нас есть плохие врачи, так и у вас есть плохие корреспонденты. Редакторы должны с этим бороться. Понятно, что критика в адрес врачей аудитории нравится больше, чем истории о спасенных докторами жизнях. Но в таких важных вопросах, как медицина, у журналистов на первое место должна выходить объективность. Сейчас очень много информационных площадок, на которых кто и что угодно может писать. Врачи в этом отношении бессильны.

- Раз сейчас столько критики в адрес врачей, может, медицина стала хуже?

- Нет. Медицина не может стать хуже. Наоборот, по многим показателям мы достигаем европейского уровня. Просто потребности людей выше, чем возможности здравоохранения. Нужно понимать, что медицина не всесильна. Но она всегда драматична. Одни умирают при естественных условиях в 90 лет, другие - в раннем возрасте от неизлечимого заболевания. Несчастные случаи всегда были, есть и будут. Потому что, повторюсь, медицина драматична. Но сейчас каждая история разбирается на глазах у населения. Вот это неправильно. Ошибка врача никогда не носит злонамеренный характер, в большинстве случаев это связано с недостатком или времени, или необходимого оборудования.

Сколько на самом деле получают врачи

- Понятно, что не от хорошей жизни врач может нагрубить, обидеть пациента, уйти в платную медицину. Нам часто вещают о росте заработной платы медиков - в среднем чуть ли не до 35 - 40 тысяч рублей. Сколько на самом деле получают люди в белых халатах?

- Зарплата врачей убогая. Заслуженный хирург, имея все мыслимые и немыслимые звания, за ставку не получает больше 17 тысяч рублей. Вы говорите о 30 тысячах, населению об этом говорят… Да, это возможно, но за счет не 8-, а 24-часовой работы. Чтобы прилично зарабатывать, кормить семью, врачи работают по схеме «Утром пришел - ночью ушел». Зарплата в 30 тысяч - это за усталость, отсутствие времени, круглосуточную работу. Статистика - очень страшная вещь. И ведь многие люди верят, что медики получают 30 - 40 тысяч рублей. Платными услугами занимаются те же самые врачи, которые работают и в государственных учреждениях. Но разве их можно в этом упрекнуть?

- Как обстоит дело с зарплатой врачей в других странах?

- Точных цифр я, конечно, не знаю. Могут только судить по внешнему виду зарубежных докторов, которые приезжают к нам на научные конференции или ведут телемост. У многих из них свежее лицо, здоровые блестящие зубы, модная прическа, они хорошо одеты, носят дорогие сумки. Вообще, врач не должен в чем-то нуждаться, не должен думать о том, как прокормить себя, детей, жену. Лишь в этом случае он будет полностью посвящен выполнению своего наиважнейшего долга.

- А как вы относитесь к выездам врачей на дом?

- Хочу сказать, что скорая помощь только в нашей стране настолько доступная. Доктора приходят на дом даже для того, чтобы просто померить давление пациенту. Представьте себе, квалифицированный врач с чемоданом в руке бежит по этажам подъезда, нередко выслушивает оскорбления, получает удары…

- Врачей сейчас действительно легко обидеть. Кто же их защищает? Чем им помогает ваша ассоциация?

- Ассоциация медицинских работников защищает докторов на судах. К примеру, сотрудники медучреждений республики, ставшие фигурантами уголовных дел о причинении вреда здоровью пациентов, могут обратиться за помощью к нашим юристам. Мы проводим для медиков лекции, при необходимости направляем их в санатории. Во многих странах мира государственные функции отданы ассоциациям. Управлять медициной из академических кабинетов невозможно. Представители ассоциации в других странах закупают лекарства, причем те, которые нужны, а не самые дешевые, заказывают научные исследования, учат, направляют за границу. У нас же пока у ассоциации нет таких возможностей.