Могут ли молодые музыканты в Казани заработать на жизнь одним лишь творчеством? Что влияет на выбор репертуара? Почему многие группы вынуждены исполнять чужие песни? Трудно ли быть женой музыканта? На эти и другие вопросы постарались ответить участники казанской группы с необычным названием «Минхаузен», недавно побывавшие в гостях у редакции «Казанских ведомостей».

Представляем гостей

«Минхаузен» - казанская кавер-группа, исполняющая популярные хиты в собственной авторской обработке. Помимо популярных эстрадных песен в их репертуаре широко представлены рок-н-ролл, джаз, блюз. Свое существование группа «Минхаузен» начала в 2013 году, однако нынешний ее состав сформировался в 2015-м. Итак, участники группы:

Павел Краснов - лидер группы, вокал, духовые;

Сергей Иваненко - гитара, бэк-вокал;

Евгений Лашманов - клавишные, бэк-вокал;

Дмитрий Котков - бас-гитара;

Роберт Мутыков - ударные.

О творчестве

- Как вы выбрали название для своей группы?

Павел:

- Было несколько вариантов названия группы. В прошлом мы преимущественно играли музыку в стиле кантри, как следствие - наш коллектив носил имя «Маккенно», в честь известного фильма. Чуть позже, когда состав группы обновился и окончательно сформировался в нынешнем виде, мы стали искать новое название. Процесс этот был долгим и непростым, мы отвергли несколько вариантов, пока однажды не произошел один случай. Я ехал в машине со своим отцом Юрием Красновым. К слову, он большой любитель чтения и игры слов в различном ее проявлении. Он и предложил слегка переиначить на татарский лад имя одного из известнейших персонажей мировой литературы - барона Мюнхгаузена. Этот герой всем нам очень близок. Так наша группа получила название «Минхаузен».

- В вашем репертуаре в основном представлены песни известных исполнителей. Неужели не хочется играть собственные композиции?

Павел:

- Увы, это издержки современности. На первых этапах существования группы мы пытались играть исключительно собственные произведения. Но для того, чтобы выступить, нам приходилось натуральным образом напрашиваться в рестораны второго сорта. В такие места, скажем честно, люди приходят не ради живой музыки, а ее наличие в лучшем случае воспринимают как разновидность караоке. Соответственно, выступления в таких местах не приносили ни морального удовлетворения, ни финансовой отдачи. К сожалению, это довольно типичная ситуация для молодых групп - рано или поздно большинство начинают преимущественно составлять репертуар из кавер-версий песен известных исполнителей. Само собой, мы не планируем останавливаться на этом. Напротив, со временем хотим включать в свои программы все больше и больше собственных композиций.

Для того чтобы привнести что-то новое в музыкальную сферу, в ней для начала нужно закрепиться. А когда имя начинает работать на тебя, можно задуматься о том, чтобы творить что-то новое, потому что твердо знаешь: это даст результат.

- Приходилось ли вам в угоду публике исполнять песни, которые вам не нравятся?

Павел:

- Конечно, временами наши личные музыкальные вкусы не всегда совпадают с предпочтениями публики. Мы учитываем ее мнение, но не подстраиваемся под него полностью - для нас важно сохранить собственную индивидуальность.

- Есть ли у вашей группы особенность, которую вы считаете собственной фишкой?

Павел:

- Для нас очень важен контакт со зрителем в момент концерта. Иногда важно не только написать и сыграть хорошую песню, но и суметь зацепить слушателя в конкретный момент времени. Я не говорю об искусственном и пафосном заигрывании со зрителем, когда исполнитель подмигивает ему в подходящий момент. Для нас это нечто большее, эмоциональный контакт.

- Какую роль в вашем творчестве играет личная жизнь? Какое влияние на него имеют ваши спутницы?

Павел:

- Самое прямое, это музы и вдохновители. Когда в твоей жизни присутствует такая женщина, даже находясь на расстоянии, ты помнишь о ней, а она о тебе. Это очень вдохновляет. Впрочем, лично мне не хотелось бы, чтобы моя будущая супруга оказалась музыкантом. Вместо того чтобы конкурировать в профессии, мне было бы приятнее открывать для нее мир музыки, обогащать ее своими знаниями и опытом.

Роберт:

- Так получилось, что я единственный женатый человек в нашей группе. Жизнь музыканта связана с выступлениями и гастролями, что иногда может стать поводом для ссоры. Однажды я позвонил супруге 31 декабря и сообщил ей, что Новый год мне придется встретить вне дома. А она мне в ответ сказала, что я могу там и оставаться. Впрочем, когда узнала сумму гонорара, она заметно смягчилась (Смеется.).

- Что для вас значит ваша группа? Это в большей степени хобби или вы воспринимаете музыку как основу вашей будущей карьеры?

Сергей:

- Мы люди по натуре творческие, и это обязывает нас находиться в постоянном состоянии поиска. По этой причине у нас такой разношерстный репертуар. Даже наша репетиционная база - это своего рода лаборатория по поиску звука, где мы пробуем разные инструменты и аппаратуру.

Павел:

- Большинство музыкальных групп на первоначальном этапе собираются в первую очередь для того, чтобы просто хорошо провести время, они находятся в поиске себя. Мы уже миновали этот этап, нам ясно, что и как мы хотим играть. Это не значит, что мы перестали получать удовольствие от того, что делаем. Просто теперь уже хочется добиваться определенных целей.

О насущном

- Имеете ли вы музыкальное образование? Является ли музыка вашим основным источником дохода?

Павел:

- Почти каждый из нас имеет музыкальное образование: кто-то окончил музыкальную школу, кто-то - училище. Сергей, например, вовсе окончил Харьковскую консерваторию. Единственное исключение - Дмитрий, наш бас-гитарист, он талантливый самоучка. Впрочем, строго говоря, мы не являемся профессиональными музыкантами, потому что музыка - не основной источник нашего дохода. Каждый трудится в различных организациях либо занимается собственным бизнесом.

Роберт:

- На самом деле это обычная ситуация практически для всех групп, не имеющих гастролей по стране и не попадающих в ротации федеральных радиостанций и музыкальных телеканалов. Ребята зарабатывают деньги самыми разными способами, а музыку играют для души.

Реально ли молодому музыканту в Казани зарабатывать одним лишь творчеством?

Павел:

- Да, это выполнимо, но необходимо много работать и заниматься одной только музыкой. В российских городах постепенно возрождается интерес широкой публики к живой музыке. В начале 2000-х куда больший интерес проявлялся к электронной музыке, теперь это не так. При этом в Казани конкуренция в музыкальной сфере весьма велика - в городе выступают около ста кавер-групп.

- Требует ли старт музыкальной группы серьезных вложений?

Павел:

- Да, музыкальные инструменты и аппаратура очень дороги. Покупка довольно бюджетного набора для небольшой группы обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

- Насколько важно молодой группе иметь продюсера?

Павел:

- В наше время все построено на коммерции, никто не станет вкладывать деньги в музыкальный коллектив просто так. Молодая команда рискует оказаться в полной зависимости от продюсера.

- Вы считаете, что группа может добиться популярности, даже если ее никто не протежирует?

Павел:

- Я убежден, что талантливые музыканты могут добиться успеха и самостоятельно. Яркий тому пример в российской музыке - это группа «Машина времени». Она сумела сделать себе имя тем, что удивила публику определенной свободой в эпоху запретов.

- Как часто ваша группа собирается на репетиции?

- В среднем два раза в неделю, но играем до поздней ночи. Просто не хочется расходиться, наверное, потому, что нам интересно и комфортно вместе.

- Ставите ли вы перед собой далеко идущие цели?

Павел:

- Если не ставить себе таковых, то можно и без музыки хорошо пообщаться. Наша задача - стать узнаваемой группой в Казани. Пути достижения этой цели нам хорошо известны. Среди первоочередных задач - съемки клипа, которым мы очень надеемся удивить и порадовать интернет-аудиторию. В его основу ляжет известная песня, но в нашей обработке. Я надеюсь, она заиграет совершенно по-новому.

Пожелание

На прощание главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова сказала несколько напутственных слов:

- Основное назначение человека - это творчество. Неважно, чем ты при этом занимаешься: строишь дома, проектируешь самолеты или играешь музыку. А барон Мюнхгаузен - это персонаж, практически олицетворяющий само творчество. Ведь, в сущности, в своих невероятных историях он не врет, а лишь фантазирует и приукрашивает реальность. Желаю вам обязательно написать про него песню.