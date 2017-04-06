Уже совсем немного времени осталось до лета - поры, когда каждый работающий человек мечтает наконец отложить дела и восстановить силы в заслуженном отпуске.



Соблазнительно, конечно, махнуть куда-нибудь за границу, но, как показывает практика, и в России есть что посмотреть и интересно, а главное, комфортно отдохнуть. Опять же не нужно оформлять визу и загранпаспорт, покупать иностранную валюту. О том, куда, как и на чем можно путешествовать по России, корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал Аллен Гаврилов, директор туристической компании «Спутник-Гермес-Казань».

Направления и транспорт

В качестве летнего отдыха наиболее популярны южные направления: Крым и Сочи. При этом такой вариант отпуска совсем не обязательно означает только пляжный отдых. В последние годы в Крым едут еще и за разнообразными экскурсионными программами, например, посещение Ласточкиного гнезда, а также с целью насладиться природными ландшафтами. Также популярен отдых в Сочи на Красной Поляне, причем там есть чем заняться и вне горнолыжного сезона.

Добираться до южных курортов можно разными способами, но, как показывает практика, наиболее популярным из них является авиаперелет. Конечно, можно добраться и на автобусе или поезде, но такие варианты передвижения отнимают много времени да и нередко сопряжены с определенными неудобствами. Согласитесь, два дня обратной дороги на автобусе могут испортить все впечатление от проведенного отпуска. Кроме того, нередко стоимость билета на самолет оказывается не выше, чем на другие виды транспорта.

Другим интересным способом провести отпуск могут стать сити-туры. Наиболее популярны среди россиян Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца. В такие туры как правило заранее включена экскурсионная программа. Наиболее комфортным способом путешествовать по Золотому кольцу, пожалуй, является тур на теплоходе, хотя и обойдется он дороже, чем, например, автобусный.

Посетить старинные русские города, а заодно полюбоваться красотами таежной природы можно на Урале. Кстати, там же можно поправить здоровье на горячих источниках. И конечно, нельзя забывать об одном из красивейших мест мира - озере Байкал. К сожалению, путешествие туда связано с некоторыми сложностями в виде дороговизны авиаперелета или долгой дороги на поезде, но оно того стоит.

Тем, кому не посчастливилось иметь возможность длительного отпуска, могу посоветовать отправиться в тур выходного дня по родной республике, благо интересных мест в Татарстане немало: Болгар, Свияжск, Елабуга, Тетюши и другие. Сделать это можно и на личном автомобиле, но, как правило, выгоднее присоединиться к туристической группе и поехать на автобусе или теплоходе.

Цены

Стоимость путевки формируется на основе цен на дорогу, проживание, питание и экскурсии. Здесь хотелось бы развенчать два популярных мифа. Первый - преимущество горящих туров против раннего бронирования, дескать, покупать путевки в последний момент выгоднее. В случае с внутренним туризмом это не так. Как правило, туроператоры распродают путевки задолго до начала тура, горящие предложения могут возникнуть только в случае отказа со стороны клиентов.

Второе - это то, что дикарями в наше время ездить выгоднее. Интернет позволяет найти и забронировать жилье и билеты на транспорт самостоятельно, но следует понимать, что и то, и другое туроператор покупает оптом, поэтому может предложить клиенту более выгодное предложение. Кроме того, так вы избежите риска связаться с мошенниками. Также следует заметить, что обслуживание на курортах для туристов, купивших путевку у оператора, лучше, чем самостоятельно забронировавших место проживания. Это связано тем, что отелям выгодно поддерживать хорошие предложения с крупными компаниями-партнерами.

В целом хотелось бы посоветовать не бросаться на дешевые предложения, а внимательно изучить все возможные туры. Многие базы отдыха, в особенности на юге, не реконструировались еще с советских времен, уровень сервиса там крайне низкий. В то же время, потратив больше времени на поиск подходящего тура, можно выбрать достойный вариант для отпуска примерно по той же цене. При этом лучше обратиться к туристическому агентству, где вам помогут с подбором и бронированием.

Ответственность сторон

Заключая договор с туристическим агентством или оператором, вы получаете определенные гарантии качества вашего будущего путешествия. Если какие-то его аспекты вас не удовлетворили, вы можете смело обращаться в турфирму с рекламацией, которую рассмотрит ее юридический отдел. В результате вам может быть выплачена частичная или даже полная стоимость путешествия в качестве компенсации. Впрочем, серьезные игроки туристического рынка дорожат своими клиентами и стараются не допускать таких ситуаций.

Комментарий

Наталья Елисеева, менеджер турагентства «ИнтурВолга»:

- Популярность экскурсионных туров по России с каждым годом только растет. Идея посмотреть как можно больше достопримечательностей за небольшой промежуток времени всегда привлекала работающих россиян, ограниченных стандартными отпускными рамками. Каждая из стран и городов имеет свой интерес для любителей познавательных путешествий. Именно поэтому экскурсионный туризм очень часто еще называют и культурно-познавательным туризмом, который по своей природе очень тесно связан со многими другими видами активного отдыха.