У каждого человека есть люди, которыми он дорожит особенно. Это родители, любимые близкие родственники, надежные и верные друзья. И когда кто-то уходит в другую, неведомую нам жизнь, память о нем остается в сердце до конца наших дней.



В знак памяти и уважения к ушедшим навсегда православные верующие отправляются на кладбища в родительский день - так иногда в народе называют Радоницу. Это 9-й день после Воскресения Господня, то есть вторник Фоминой недели, следующей за Пасхальной.

Существует несколько версий происхождения слова «Радоница». По одной из них - это русский вариант литовского raudine («рыдать»), по другой - производное от слова «род». Есть и третья трактовка, более простая и понятная, по которой праздник обязан своим названием слову «радость». Так в чем же радость? Приезжая на погост, мы делимся радостью самого светлого праздника года и с нашими близкими. Незримо беседуем с ними, сообщаем о своих удачах и успехах, рассказываем о самых важных событиях в жизни. Ведь именно об этом мы рассказали бы им, когда еще были все вместе. Впрочем, и в Радоницу мы вновь будем вместе, объединенные жизнеутверждающим духом Воскресения Христова.

Перед поездкой на кладбище желательно сходить в храм, подать поминальную записку, а после литургии отслужить панихиду. Зажжем свечи в память, поклонимся святым образам и помолимся о душе каждого из наших сродников и близких, находящихся по другую сторону жизни. Помолимся об усопших с верой, что Бог примет наши молитвы и простит их нераскаянные грехи.

На территории нашей страны умерших сродников поминали еще в языческие времена. Сохранился и языческий обычай - приносить угощение на могилы близких, оставлять на могильных холмиках яйца, конфеты и хлеб. С крещением Руси обычай поминания предков не отвергли, а наполнили христианским смыслом и православными традициями.

В соответствии с этими традициями в Радоницу можно пригласить священника на могилку либо зажечь свечу и совершить поминальную литию самостоятельно. В остальном у Церкви нет каких-то строгих предписаний по поведению на кладбище. Руководство простое - христианские принципы и здравый смысл. То есть нужно проявить элементарное уважение к умершему родственнику: привести могилку в порядок, раздать милостыню.

А что делать с конфетами, яйцами и куличами, приготовленными для усопшего? Ведь мы понимаем, что душа умершего не в состоянии вкусить пирог или кулич и на кладбище их могут съесть только животные. Поэтому, оставляя на могиле продукты, тем самым привлекаем животных, из-за чего на кладбище случается беспорядок. Птиц, собак и кошек можно покормить в других местах, а куличи и яйца лучше раздать нуждающимся людям. Например, бабушкам-соседкам, у которых небольшая пенсия и которые не могут позволить себе разговеться в праздник. Будет хорошо угостить их и попросить помолиться. Пожилые люди, вкусив праздничную снедь и порадовавшись празднику, с благодарностью помолятся об упокоении души усопшего. И такая простая и искренняя молитва особенно ценна для усопшего.

Между живыми и ушедшими от нас всегда присутствует незримая связь. Поэтому добрые поступки и дела оказывают благотворное влияние не только на ныне живущих, но и на уже упокоившихся людей. Как свидетельствуют многочисленные примеры из житий святых, загробная участь умерших может меняться благодаря нашим молитвам.

Так сложилось, что у Радоницы две основы - языческая и христианская. Первая из них оказалась более понятной простому человеку в силу легкости в исполнении. Ведь это же совсем нетрудно - прийти на кладбище, сказать несколько теплых фраз о покойном, выпить и закусить, а потом оставить часть трапезы на могилке. Куда тяжелее постоянно молиться об умершем и делать добрые дела в его память, искренне и бескорыстно. Так мы можем помочь нашим родным, переступившим черту вечности.

Таков он, этот день - Радоница, когда есть возможность принести пользу и для ушедших навсегда, и для окружающих, и для собственной души.