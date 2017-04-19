1 апреля не стало Евгения Евтушенко - выдающегося поэта и прозаика, последнего представителя поэтов-шестидесятников. Его имя неразрывно связано с Казанью, ведь именно сюда в 1969 году он приехал, чтобы написать знаменитую поэму «Казанский университет». Своими воспоминаниями о встрече с Евгением Александровичем поделилась заслуженный работник культуры Татарстана, ветеран труда Венера Давлетшина.

- Венера Зайдулловна, как вы познакомились с Евгением Евтушенко?

- С Казанью Евгения Евтушенко связывала давняя дружба. В 1969 году он приехал к нам, чтобы изучать историю города в казанских музеях и архивах. Он хотел написать поэму к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Поэтому Евгений Александрович не только встречался с очевидцами исторических событий в университете, но и посещал музеи Казани. В том далеком 1969 году я работала в Казанском музее им. А.М.Горького (сейчас - Литературно-мемориальный музей им. А.М.Горького). Евтушенко пришел в наш музей неожиданно для всех работников. Мне поручили провести ему экскурсию.

- Какие экспозиции интересовали Евгения Александровича?

- Ему была особенно интересна экспозиция «Горький и татарские писатели». Когда я проводила экскурсию, мы остановились у стенда репрессированного в 1940 году и реабилитированного спустя 17 лет татарского поэта Хасана Туфана. К сожалению, на все вопросы Евгения Александровича о причинах репрессии поэтов и писателей я не смогла ответить - не располагала тогда никакими материалами. Это теперь мы знаем довольно много о трагической судьбе многих наших татарских поэтов и писателей, а тогда это все было под запретом. Интерес Евгения Евтушенко к национальным татарским писателям меня очень тронул. Он подробно расспрашивал также и о судьбе репрессированных татарстанских ученых и общественных деятелей.

- Показывал ли Евгений Александрович свое личное отношение к сталинизму и репрессиям?

- Сейчас, да и в то время тоже, мы понимаем, что этих писателей и поэтов забирали ни за что. Вышестоящие говорили: «За то, что пишешь стихи». Посмотрите на выражение лица Евтушенко на фотографии. Пусть из-за ракурса не так видно, но я очень хорошо помню его беглый заинтересованный взгляд - вот насколько сильно ему хотелось узнать о судьбе татарских писателей. Он был человеком неравнодушным. В те годы еще боялись открыто говорить о Сталине и репрессиях. Архивы ведь не так давно стали открывать, люди только сейчас узнают многие подробности. Поэты, конечно, с помощью стихотворений все равно старались выразить свои чувства и свое отношение к трагическим событиям, связанным со сталинщиной. Евтушенко как-то сказал: «Гласность, становящаяся нормой нашей жизни, не была преподнесена с неких «верхов» на блюдечке с голубой каемочкой. Мы эту гласность выстрадали. Демократизация поэзии началась раньше демократизации жизни в целом, была ее неотъемлемой составной частью». Его фраза «Мы эту гласность выстрадали» очень многозначительная. Я видела, насколько глубоко его задевали трагические события и то, что он был не согласен оправдывать их.

- Что вам больше всего запомнилось от встречи с поэтом?

- Его открытость, теплота. Он умел располагать к себе любого человека. Еще я очень хорошо помню внешний вид Евгения Александровича: выглаженные брюки серого цвета, черные блестящие туфли, классический пиджак. В то время все мужчины обычно надевали носки черного цвета, а у Евгения Александровича они были белыми - вот насколько аккуратным и внимательным он был. В этом ведь и проявляется аккуратность мужчины - в умении следить за собой.

- Поэма «Казанский университет» вышла в 1970 году...

- И она навсегда связала Евтушенко с Казанью. Впервые он прочел ее в актовом зале Казанского университета, а опубликовал на страницах республиканской молодежной газеты «Комсомолец Татарии». Главная идея поэмы была не в юбилейном воспевании Ленина, а в строках: «История России есть борьба свободной мысли с удушеньем мысли». Для казанцев он всегда будет присутствовать здесь. Смерть Евгения Евтушенко очень тяжело переносят не только в нашей стране, но и за рубежом. К его стихам приобщались все. Даже когда он читал стихи в огромных университетских аудиториях, в одном зале собирались и физики, и химики. Он умел объединять всех. Евтушенко ведь поэт необычный, а его стихи какие были... Он всегда будет неотделимой частью Казани - таким, каким и был всегда.

Отрывок из эпилога поэмы «Казанский университет»



Спасибо, стены города Казани,

за то, что вы мне столько

рассказали.

Мне вновь планида оказала

милость,

и, вновь даря свой

выстраданный свет,

как в Братской ГЭС,

Россия мне раскрылась

в тебе, Казанский

университет.



Фантазия моя весьма слаба.

Я верю только фактам.

Я не мистик.

История России есть борьба

свободной мысли с

удушеньем мысли.



История -

не в тезоименитствах,

а в скрытых соках

матери- земли,

и сколько ни рождалось бы

магницких,

в России Лобачевские росли.

Евгений Евтушенко в Казани



В апреле 1970 года поэт прочитал поэму «Казанский университет». В 1984 году в историческом актовом зале университета Евтушенко читал поэму «Мама и нейтронная бомба». В 1987 году выступал во Дворце спорта и Дворце культуры им. Ленина, в Соцгороде. В 2004 году был участником торжеств по случаю 200-летия университета и читал стихи в большом зале «Уникса». В 2005 году, зимой, снова выступал в Казанском университете с лекцией о русском фольклоре. А в августе Евтушенко был участником торжеств по случаю 1000-летия Казани. 30 мая 2010 года участвовал в бенефисе Эдуарда Трескина, который проходил в театре им. М.Джалиля, а 31 мая читал стихи в актовом зале Казанского университета. В последний визит поэта в Казань в июле 2014 года его пригласили на литературный праздник возле главного здания КФУ.



Отрывок из эпилога поэмы «Казанский университет»

Спасибо, стены города Казани,

за то, что вы мне столько

рассказали.

Мне вновь планида оказала

милость,

и, вновь даря свой

выстраданный свет,

как в Братской ГЭС,

Россия мне раскрылась

в тебе, Казанский

университет.



Фантазия моя весьма слаба.

Я верю только фактам.

Я не мистик.

История России есть борьба

свободной мысли с

удушеньем мысли.



История -

не в тезоименитствах,

а в скрытых соках

матери- земли,

и сколько ни рождалось бы

магницких,

в России Лобачевские росли.