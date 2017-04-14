Продолжаем разговор о том, каким должен быть самый лучший завтрак, и слово предоставляем Денису Квачу. Он живет и работает в Омске, является участником проекта «Завтрак у шефа». По его глубокому убеждению, идеальный завтрак должен быть вкусным и проходить в хорошей компании в хорошем месте.

Омлет с пюре из красной фасоли

Ингредиенты: яйцо куриное - 2 шт., молоко - 50 мл, фасоль красная - 50 г, перец - 5 г, чеснок - 5 г, масло растительное - 15 мл, масло оливковое - 5 мл, салат руккола - 10 г, помидоры черри - 20 г, кинза.

Красную фасоль замочить на ночь в холодной воде, затем отварить до готовности с добавлением чеснока и перца чили. С слить воду, оставив при этом несколько ложек, и взбить погружным блендером до однородной консистенции. Добавить рубленую кинзу, соль и перец. По желанию можно положить кайенский перец.

Взбить яйца с молоком, посолить. Разогреть сковороду с растительным маслом и вылить на нее яично-молочную смесь. Готовить на медленном огне до золотистого цвета, затем перевернуть и продолжать готовить еще пару минут. На половину омлета выложить пюре из фасоли, накрыть второй половиной и выложить на тарелку для подачи. Рядом положить рукколу и половинки помидорок черри. Полить оливковым маслом и посыпать крупно молотым перцем.