То, что обувь должна быть удобной, ни для кого не новость. Однако выбирая очередную пару туфель, нужно обратить внимание не только на комфорт, но и на ее уместность. Как правильно это сделать, «КВ» рассказала ведущий специалист в области этикета Ляйсан Атнабаева.



- Существует свыше 10 видов обуви на каблуках. И не только женских, но в том числе и мужских. Помимо привычных шпильки и танкетки есть также небольшой венский, клиновидный, конусовидный, ковбойский и некоторые другие типы каблуков. Их нужно выбирать в зависимости от ситуации. Думаю, не стоит говорить о том, что на вечернее мероприятие неуместно прийти в спортивной обуви, а на спортивное - в вечерней. В обувном этикете существуют еще более строгие правила, о которых многие пытаются забыть.

- Возможно, многие правила действительно со временем устарели?

- Конечно, многие правила забываются с течением времени именно для удобства. Например, раньше даже к цвету обуви относились очень скрупулезно - нельзя было вечером носить коричневые ботинки. Сейчас такая обувь уместна в любое время и почти на любых мероприятиях. Но если вы вдруг попадете на ужин к королеве, придется вспомнить про классические правила этикета.

- Значит ли это, что современные модники могут выбрать обувь абсолютно любого цвета?

- Обувь подбирается в зависимости от мероприятия. И ее цвет не исключение. Девушкам не нужно надевать яркие туфли на каблуках на собеседование. Лучше подобрать лодочки нейтрального цвета - черные или бежевые. С осторожностью стоит отнестись к белому цвету. Он уместен чаще всего только на свадьбе. Если говорить о мужчинах, то серьезные проблемы есть у них скорее с выбором цвета не ботинок, а носков. Носки должны быть одного цвета с брюками! Если вы собрались надеть светлый костюм с коричневыми ботинками, то и носки должны быть светлыми. Но ни в коем случае не белые. Белые носки - только для спортивной обуви. Однако стоит учесть, что на деловые встречи принято надевать обувь темнее цвета брюк.

Также сейчас модно носить необычные носки. Это, безусловно, подчеркивает индивидуальность молодого человека. Если он наденет лиловый галстук, то, выбрав лиловые носки, окажется только в тренде. Стоит отметить, что этикет не запрещает такой креатив на неформальных мероприятиях. Есть некоторые виды, которые носятся на босую ногу. Например, мокасины и сандалии. Пожалуй, каждое лето мы отпускаем шутки по поводу такого сочетания, но все равно остаются мужчины, которые про это забывают.

- Какие ошибки допускают девушки?

- Самая грубая ошибка - прийти на работу в босоножках. Открытая обувь считается вызывающей, поэтому абсолютно не подходит для офисного сотрудника. Зато девушка может спокойно выбрать обувь на плоской подошве или каблуке. С последним придется попрощаться только в том случае, если в помещении кафельные полы: там звук каблуков будет только раздражать коллег.

- Есть ли строгие правила для девушек при выборе колготок?

- У девушек цвет колготок подбирается в тон обуви. Если обувь темных тонов - темные колготки, если светлых - светлые. Это вовсе не значит, что если вы в бордовых туфлях, то можно надеть этот элемент гардероба бордового цвета. Если все-таки есть сомнения, то лучше выбрать колготки или чулки нейтрального - телесного - цвета.

- В одно время девушки подбирали обувь строго под цвет сумки. Что говорит этикет по этому поводу?

- Выбирать обувь и сумку одного цвета - это скорее веяние моды, а не правило этикета. Но это осталось в прошлом. Сейчас дизайнеры советуют по возможности выбирать обувь и сумку разных цветов или хотя бы разных оттенков. Однако согласно этикету вещи должны гармонично сочетаться между собой. Конечно, допустимо надеть черную обувь и взять с собой черную сумку или клатч как на деловую встречу, так и неформальную.

- В фильмах мы можем увидеть, что люди, придя в гости, не снимают обувь. В каких случаях это уместно в нашей стране?

- В некоторых зарубежных странах действительно не снимают обувь даже дома. Учитывая российский климат, придя домой, лучше переобуться. Прежде чем зайти в дом, необходимо очистить обувь от снега или грязи. Невежливо проходить в обуви дальше коридорного коврика. Сняв обувь на коврике, ее необходимо положить в определенное место, чтобы она не мешала другим приходящим гостям. Также следует переобуться - поменять зимнюю или осеннюю обувь на туфли или ботинки в театре, офисе или банкетном зале.