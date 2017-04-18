21 апреля в Татарстане стартует «Музейная весна». Целую неделю многие музеи республики будут открыты для посетителей абсолютно бесплатно. Для гостей готовятся специальные выставочные проекты, экскурсии, неожиданные квесты, флешмобы и другие музейные акции.



Откроется «Музейная весна» мероприятием «Я - гражданин России! Мин - Татарстан баласы!», в рамках которого в музеях пройдет торжественная церемония вручения паспортов юным татарстанцам.

- Мы проводим «Музейную весну» четвертый год подряд. Наша цель - привлечь в музеи как можно больше посетителей, познакомить их с сокровищами, которые хранятся в музейных фондах. Хочется, чтобы люди увидели, что наши музеи научились работать интересно, креативно. Вместе с крупнейшими музеями Татарстана в акции участвуют муниципальные, сельские, ведомственные, школьные и вузовские музеи. Благодарю музеи, которые нашли возможность сделать в эти дни вход для гостей свободным. А другие музеи подготовили для посетителей скидки и бонусы, - отметила генеральный директор Национального музея РТ, председатель правления Ассоциации музеев Татарстана Гульчачак Назипова на встрече с журналистами.

Директор Музея Лаишевского края им. Г.Р.Державина Фарида Муртазина рассказала, что все музеи Лаишевского района примут участие в акции. Кстати, в районе есть несколько уникальных музеев: Музей народного праздника Каравон, Музей подводной лодки, домашний музей Гаухарии Валиуллиной в селе Малая Елга. Но о них знают не все жители района. А во время «Музейной весны» люди, возможно, зайдут туда, познакомятся с историей родного края.

В этом году «Музейная весна» приурочена к Году экологии в России и Татарстане. В музеях готовят экологические экспозиции, занятия для школьников, экскурсии по заповедным местам Татарстана. 23 апреля в Национальном музее РТ пройдет благотворительная выставка кошек «Дорога домой». Каждый желающий сможет забрать домой кошку, у которой пока нет хозяина. В этот же день в Нацмузее РТ, Литературно-мемориальном музее А.М.Горького и Музее Е.А.Боратынского пройдет экологическая акция «Эко-бум» - музейные работники и активисты молодежного экологического движения РТ будут сажать саженцы деревьев на территории музеев.

22 апреля в рамках «Музейной весны» пройдет «Библионочь» - это выставки книг, иллюстраций к известным литературным произведениям, «Книжный базар», специальный проект «Школа скорочтения», мастер-классы, литературные квесты.

Завершится «Музейная весна» 26 апреля, в день рождения Габдуллы Тукая, и конечно, многие мероприятия этого дня будут посвящены памяти великого татарского поэта.