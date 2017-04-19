Все мы знаем, что собаки вне своего дома должны находиться в намордниках. Но зачастую предъявляем подобные требования к животным крупных пород. А как быть с мелкими - так называемыми гламурными собачками? Корреспондент «Казанских ведомостей» попыталась разобраться в этой ситуации.

Утренний укус

Обычный утренний маршрут на работу в автобусе. На одной из остановок в переполненный салон заходит пожилая женщина. За ней следом забегает собачонка. Она без поводка и намордника. «Жучка» не отходит от хозяйки, но то и дело норовит облаять каждого пассажира.

- Не бойтесь, не бойтесь, - говорит бабушка. - Она не кусается.

Тут водитель делает крутой вираж, уходя от подрезавшей его иномарки. Пассажиры все как один невольно повторяют амплитуду поворота. Собачка - та, которая не кусается, - начинает неистово лаять и вдруг хвать меня за рукав пальто.

На собаководов нет единого закона

Подобные ситуации с «автобусными болонками» создаются из-за незнания элементарных правил выгула и провоза собак в общественном транспорте или по причине халатности владельцев. В России не существует единого закона, который регулировал бы правила выгула собак. Но есть законы, в которых содержатся правила нахождения домашних животных в общественных местах отдельных республик.

Если говорить о выгуле собак, то крайне нежелательно осуществлять его в многолюдных местах, ведь для этого имеются специально отведенные выгульные площадки. Важно обратить внимание на тот факт, что размеры питомца в данном случае не имеют значения - будет ли это дог, или та же самая болонка: он всегда должен находиться либо на поводке, либо на руках у хозяина. Особенно если питомец настроен агрессивно к посторонним людям и уже были такие ситуации, когда он облаивал людей.

По закону выгул животных потенциально опасных пород на улицах недопустим без намордника и поводка. Лишь щенки, которым нет еще трех месяцев, освобождены от этого бремени. Нарушителям этого правила полагается административный штраф. Правда, непонятно, кто его будет выписывать. Участковый? Любой сотрудник полиции? В правилах об этом не говорится.

Мало кто из собаководов выполняет следующее требование - на ошейнике пса обязательно должны быть контактные данные владельца, дабы, если животное сорвется с поводка и убежит, его могли вернуть хозяину. Ну а если собака будет замечена за правонарушительными действиями, то хозяину будет вручено извещение об административном штрафе.

Нередко случается ситуация, которая регламентируется нормативными актами вне зависимости от региона проживания. Наверняка каждый замечал детей и подростков, которые выгуливают довольно опасных псов. По закону несовершеннолетние или недееспособные люди, признанные таковыми судом, не могут осуществлять выгул псов. Почему так полагается, понятно - рванувшуюся собаку весом 30 - 50 кг ребенку и даже подростку не удержать.

Если человек является обладателем нескольких псов, то одновременно выгуливать разрешено не больше двух животных. В противном случае органы исполнительной власти могут потребовать от вас объяснений и выпишут штраф.

Везем собачку в общественном транспорте правильно

Есть немаловажная деталь, которая напрямую связана с перевозкой животных в общественном транспорте: пес должен находиться на привязи, вблизи своего хозяина. Если собака мелкой породы, ее необходимо посадить в специальную корзину, а не держать на руках. Кстати, за нее платить не надо.

А вот за провоз крупной собаки придется заплатить, как за провоз багажа. А как вы хотели? Животное само по себе занимает немаленькое место плюс вокруг него образуется некое пространство: мало кто пожелает стоять рядом с собакой.

Кинологи не рекомендуют владельцам собак легкомысленно относиться к правилам перевозки животных, даже если они уверены в спокойном характере питомца.

- Зачастую собаководы игнорируют поводок и намордник, жалея своих любимцев. Это чересчур легкомысленное поведение, - считает инструктор по дрессировке собак и кинолог Евгения Илларионова. - В общественном транспорте может случиться непредвиденная неприятная ситуация. Ни один владелец не может гарантировать, что его пес имеет нордический характер. Как минимум собака может залаять от волнения, как максимум - напасть на человека, которого посчитает угрозой для своего хозяина. При проезде с собакой в городском транспорте вне зависимости от породы на ней должен быть намордник, если только она не в переноске. Также необходим поводок - собака не должна произвольно перемещаться по салону. Хозяин небольшой породы обязан держать ее на коленях. Существует проблема: собаки - существа непоседливые, их может укачать. Они могут скулить и лаять, доставляя беспокойство пассажирам. А вот пассажиров, согласно закону, беспокоить нельзя. Это еще одна причина надеть на животное намордник.

Собаки-поводыри - больше, чем просто собаки

Перед входом в торговый центр, продуктовый магазин или иное подобное общественное место обычно висит знак, запрещающий проходить с собаками. Но что делать человеку, лишенному зрения, если ему нужно пройти в магазин с собакой-поводырем? В данном случае инвалид должен иметь при себе документ, подтверждающий инвалидность, и документ о том, что собака действительно обучена и является поводырем. Это же правило действует в общественном транспорте: пассажир, лишенный зрения, по согласованию с перевозчиком может перевозиться в сопровождении собаки-поводыря при предъявлении этих же документов. Собака-поводырь при этом перевозится бесплатно, но с условием, что на ней есть и ошейник, и намордник. Также собаку следует держать у ног пассажира, она должна быть привязана к креслу.