В Татарстане создана фонотека голосов осужденных.



Во всех исправительных учреждениях республики оперативными службами на регулярной основе ведутся запись и учет образцов голосов осужденных. Фонотека активно используется при расследовании уголовных дел, связанных с мошенническими действиями с использованием средств сотовой связи.

В результате совместных мероприятий УФСИН и МВД России по Республике Татарстан в 2016 году выявлено 5 фактов телефонного мошенничества, совершенных осужденными, содержащимися в казанских исправительных колониях №2 и 19. Данные осужденные привлечены к уголовной ответственности.

Еще по двум аналогичным фактам мошенников удалось вычислить с помощью созданной базы образцов голосов. Жертвами осужденных, отбывающих наказание в казанской ИК-2, стали жители Удмуртии и Красноярского края. В ближайшее время уголовные дела по этим эпизодам будут рассмотрены в суде.

Наиболее распространенными схемами завладения чужими денежными средствами с помощью телефонного мошенничества являются истории о якобы попавших в беду родственниках, предложения содействия в получении каких-либо документов (например, водительского удостоверения), предложения внести залог при продаже движимого и недвижимого имущества через объявление в интернете, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан.