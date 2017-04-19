Через весь город перевозили самолет Ту-144 к зданиям КНИТУ-КАИ на улице Четаева. Уже в следующем году внутри него планируют сделать музей.



Более 30 лет Ту-144 стоял в корпусе КНИТУ-КАИ в Авиастроительном районе. А в ночь с 14 на 15 апреля 50-метровый фюзеляж был перевезен к зданию университета в Ново-Савиновском районе. Как сообщается на сайте вуза, сложнейшая операция по перевозке длилась шесть часов (!). Самолет «пролетел» по улицам Дементьева, Михаила Миля, Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова и мимо стадиона «Казань-арена» - всего около 10 км пути. И уже в 7.00 прибыл в нужное место.

Казанский Ту-144, разработанный в Советском Союзе в ОКБ Туполева, стал одним из первых в мире сверхзвуковых пассажирских самолетов. Сам по себе он уже считается музейным экспонатом. Однако к 2018 году внутри него планируется создать интерактивный музей. Руководство вуза считает, что легендарный самолет станет настоящей жемчужиной 11 мая, в день празднования 85-летнего юбилея КНИТУ-КАИ.