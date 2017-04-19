В преддверии празднования Дня Победы Министерство юстиции РТ 27 апреля организует оказание бесплатной юридической помощи ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей.

В мероприятии примут участие представители Отделения Пенсионного фонда России по РТ, Управления Федеральной налоговой службы по РТ, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ,

Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ, федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ», Министерства юстиции РТ, Министерства здравоохранения РТ, Министерства земельных и имущественных отношений РТ, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Государственной жилищной инспекции РТ, МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений ИК МО г. Казани», МКУ «Управление жилищной политики ИК МО г. Казани», а также адвокаты и нотариусы.

Бесплатная юридическая помощь ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей будет оказываться с 10.00 до 13.00 в Доме дружбы народов РТ (г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, к. 1). Проезд автобусами

№4, 5, 25, 43, 68, 71, 77 до остановки общественного транспорта «Улица Павлюхина».