Вчера мэр Казани Ильсур Метшин посетил теплицы треста «Горводзеленхоз». Он проверил готовность предприятия к высадке цветов на улицах Казани.



Управляющая МУП Роза Заббарова рассказала, что в этом году помимо традиционных цветников и подвесных кашпо город украсят четыре объемные фигуры. К знакомым казанцам фигурам барса, жар-птицы и мяча добавится новая композиция, посвященная Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, - «Стена FIFA-2018». Предполагается, что длина объекта составит 19 м, высота - 4,5 м, сообщает официальный портал мэрии Казани.

Объемная цветочная композиция «Стена FIFA-2018» была разработана специалистом треста по ландшафтной архитектуре Ильсией Хаметзяновой. Композиция будет выполнена из цветочной рассады альтернантеры зеленой и красной в количестве 23 тысяч 470 штук. Вся цветочная рассада выращивается в теплицах треста. Для ухода за цветами по всему каркасу стены и шара предусмотрен капельный автополив. Монтаж композиции планируется уже в конце мая.

Площадь теплиц МУП «Трест «Горводзеленхоз» составляет около 4 тысяч кв. м. Сейчас все теплицы заполнены рассадой однолетних растений 18 наименований, сотрудники предприятия пикируют ее. Всего в теплицах выращивается 2,5 миллиона однолетних цветов. Напомним, в прошлом году на базе предприятия было выращено 1,4 миллиона однолетних цветов, среди которых были агератум, антириум, сальвия, канны, бархатцы, петунии и другие. «К 25 мая мы готовы высаживать рассаду в городе», - сообщила Роза Заббарова.

По планируемому муниципальному контракту площадь цветников составит 17,4 тысячи кв. м, или 1,2 миллиона шт. цветочной рассады. Кроме того, в этом году на 15 городских объектах будет выполнено вертикальное цветочное оформление из около 3,5 тысячи элементов кашпо с ампельными цветами. В цветочный наряд «оденутся» Оренбургский тракт, площадь Тысячелетия, улицы Павлюхина, С.Хакима и ряд других.

В мае на улицах Казани зацветут тюльпаны, которые были высажены прошлой осенью на площади 3 тысячи кв. м. Цветники разбиты на Оренбургском тракте, ул. Лобачевского, площади Тысячелетия, площади Свободы, на площади у театра им. Г.Камала, в парке Победы и на других площадках города.

Ильсур Метшин обратил внимание на большой вклад предприятия в цветочное оформление города, отметив, что названные объемы высадки цветов появятся только усилиями «Горводзеленхоза» - без учета других предприятий благоустройства, бюджетных учреждений, частных компаний.

«Сегодня благодаря «Горводзеленхозу» и вашим сотрудникам цветы и цветочное оформление уже стало частью имиджа Казани, - подчеркнул И.Метшин. - Мы это знаем не только по фотографиям в соцсетях - это отмечают те, кто приезжают в наш город».