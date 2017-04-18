Чистопольская городская прокуратура Республики Татарстан выявила факт невыплаты зарплаты за январь-февраль 2017 года 109 работникам ООО «Чистопольский элеватор». Долг по оплате труда составил более 2,1 млн рублей.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении юридического лица ООО «Чистопольский элеватор» и директора предприятия дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права») и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния»).

Правонарушители подвергнуты штрафам на общую сумму 60 тыс. рублей. Кроме того, в адрес директора предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования трудовые права работников сельхозпредприятия полностью восстановлены, задолженность по заработной плате погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.