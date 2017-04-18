Главы городов обсудили проблемы развития мегаполисов, а также возможные направления сотрудничества между Мадридом и Казанью.

В Казани состоялась встреча между мэром Казани Ильсуром Метшиным и мэром Мадрида Мануэлой Карменой Кастрильо. Встреча состоялась в рамках работы Исполнительного бюро всемирной организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ). Главы городов обсудили проблемы развития мегаполисов, а также возможное сотрудничество между Мадридом и Казанью.

Отметим, что в Мадриде находится штаб-квартира Всемирной туристской организации (UNWTO). А в Посольстве России сегодня пройдет презентация туристического потенциала Казани с участием испанских туроператоров.