Несчастный случай произошел 18 апреля.

18 апреля в Казани во время строительных работ погибла 54-летняя отделочница, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий. Инцидент произошел на строительной площадке по ул. Аделя Кутуя. По предварительной версии, женщина занималась обработкой изделий. Сорвавшаяся плита обрушила на женщину железобетонную продукцию. От полученных травм женщина скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».