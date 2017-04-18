Специальные маршруты будут действовать 25 апреля, 9 мая и 3 июня.

В Казани запустят специальные автобусные маршруты, которые будут курсировать в памятные и вероисповедальные дни, сообщается на сайте мэрии города.

Маршрут №201с (Проспект Победы – Самосыровское кладбище) – 15 автобусов.

Маршрут №202с (Чеховский рынок – Самосыровское кладбище) – 17 автобусов.

Маршрут №204с (Жилой массив Дербышки – кладбище в жилом массиве Дербышки) – 1 автобус.

Маршрут №205с (ДК Железнодорожников – Юдинское кладбище_ – 2 автобуса.

Маршрут №206с (до кладбища в поселке Сухая река) – 3 автобуса.

Маршрут №207с (от КДК им.Ленина) – 5 автобусов.

Маршрут №208с (от ул.Гаврилова) – 18 автобусов.

Маршрут №209с (Площадь Вахитова – Татарское кладбище) – 2 автобуса.