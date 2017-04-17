В отдел полиции Казани поступило заявление от 47-летнего местного жителя, который стал жертвой угона автомобиля.

По словам потерпевшего, он находился в одном из торговых центров Казани. Мужчина даже не заметил, как у него пропала куртка, где были ключи от автомобиля. Вскоре в одном из дворов на улице Гаврилова сотрудники полиции задержали 34-летнего подозреваемого. Задержанный объяснил свой поступок тем, что он хотел покататься по городу, поэтому пошел на преступление.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело.