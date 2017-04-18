Сегодня в IT-лицее прошел турнир по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Компьютер Land: «Третий возраст» - 2017», организованный Правлением «Союз пенсионеров России».

В финале приняли участие 70 человек из 45 районов Татарстана – студенты Университета третьего возраста и его филиалов, прошедшие программу «Основы компьютерной грамотности». Им предстояло выполнить 5 непростых заданий, и по итогам всех пяти туров были объявлены имена победителей и призеров.

Первое место в личном зачете заняла Гузель Хусаиновна Хайруллина из Арского района, а в командном зачете победила команда Чистопольского района. Награды победителям вручила председатель Татарстанского регионального отделения «Союза пенсионеров России» Любовь Мишина. А главными призами в турнире были планшеты.