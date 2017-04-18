В Зеленодольском районе трое мужчин потеряли около 100 тысяч рублей при совершении интернет-покупок.

Один из них заказал через Интернет три телевизора. Для получения товара мужчине необходимо было оплатить всю ее стоимость. Оплату он провел – 52 тысячи рублей. Однако телевизоров так и не дождался. Телефоны «компании» оказались недоступны. Аналогичный случай произошел с еще одним местным жителем Зеленодольска. Для покупки двигателя автомобиля мужчина перевел продавцу чуть более 24 тысяч рублей. После этого продавец исчез.

В третьем случае 50-летний мужчина при оплате части интернет-покупок бонусами банка, сообщил «торговому представителю» магазина свои личные данные. Потеря составила около 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.