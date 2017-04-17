Как людям с ограничением здоровья по слуху зарабатывать на жизнь? Готовы ли предприятия брать их на работу? Ответы на эти вопросы попытались найти 15 апреля в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н.Туполева-КАИ.

В рамках дискуссии обсуждались вопросы трудоустройства молодых специалистов с ограничением здоровья по слуху и проблемы их обучения в университетах. По словам организаторов, ребята с глухотой и тугоухостью имеют особые преимущественные качества. Это отличная зрительная и тактильная память. Если поставить такого человека на конвейер, он не пропустит ни одну деталь с браком.

Собравшимся привели пример. Обыкновенный лист бумаги, разделенный на 36 квадратов, с нарисованной в каждом определенной фигурой, показывали в течении минуты двум людям - глухому и хорошо слышащему. Потом каждого просили воспроизвести увиденное на листе с пустыми квадратами. Практически все глухие на 90% заполняют лист правильно, а слышащие не могут достичь и 20-30% результата.

По словам директора Казанского учебно-исследовательского методического центра (КУИМЦ) Анатолия Кочергина, работодатели, имея 100 рабочих мест, 4 из них должны предоставлять людям с ограниченными возможностями. Но при этом, как правило, забывают про инвалидов с детства, которые после университета хотят получить свое первое рабочее место. Все вакансии заняты, квота не работает. Главная причина, почему люди с нарушенным слухом оказываются «за бортом» - отсутствие общения.

Для решения проблемы с трудоустройством людей с инвалидностью по слуху, были предложены различные варианты. Среди них внесение в Российское законодательство норм, направленных на защиту инвалидов от дискриминации, предоставление квоты в первую очередь инвалидам с детства.

Заведующий кафедрой специальных технологий в образовании КУИМЦ Григорий Павлов поделился идеей создания технического средства общения для глухих и тугоухих студентов. Суть работы этого программно-аппаратного комплекса заключается в том, что общения между работодателем и молодым специалистом будет вестись с использованием смартфона: аппарат распознает речь говорящего и передает информацию в гаджет слабослышащего, а тот в свою очередь отвечает начальству при помощи сообщений. Однако для реализации всех этих идей необходимы средства и рабочие места, предоставленные предприятиями.

Ответчиком со стороны работодателей выступил ведущий специалист по подбору персонала, председатель совета молодежи ОАО «Казанькомпрессормаш» Камиль Салимгареев. Он рассказал о том, как проходят собеседования при приеме на работу на их заводе.

- Глухие или тугоухие часто приходят с ручкой и бумагой, и у меня на столе они тоже всегда есть. Так мы и общаемся. Нам нужны рабочие руки, и мы готовы их принять. Но, если мы отказываем соискателю, то не из-за ограничений по слуху, а только с учетом производственных особенностей, их навыков, специфики работы. И мой главный посыл, что такие проекты по поддержке студентов с инвалидностью необходимы не только на базе КАИ, но и в техникумах, обучающих рабочим специальностям.

Помимо открытой дискуссии и выступлений были представлены видеоролик о подготовке студентов КУИМЦ, рассказ о выдающихся людях с поражением слуха, презентация образовательных курсов для людей с ограниченными физическими возможностями. Музыкальными номерами на языке жестов присутствующих порадовали студенты КУИМЦ.

В завершении как у слабослышащих, так и у представителей различных организаций, была возможность пообщаться друг с другом и обменяться своими взглядами на проблему.