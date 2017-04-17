Пассажирская навигация речных судов в Казани начнется 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. До этого срока судоходным компаниям рекомендовано привести в порядок суда и дебаркадеры.