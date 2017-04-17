Мадридский «Реал», в первом матче Лиги чемпионов одолев на выезде «Баварию» (2:1), в ответной матче не сумел удержать перевес. Все решалось в дополнительное время.

Сначала арбитры назначили спорный пенальти, который реализовал Левандовски (0:1). На 76-й минуте Кришитиану Роналду сравнял счет, но еще через минуту Рамос провел автогол, и основное время завершилось со счетом 2:1 в пользу «Баварии». Но еще до начала дополнительного времени с поля у немцев был удален Видаль.

А на 105-й и 109-й Роналду провел два гола, еще один на 112-й провел Асенсио. Но надо признать, что один из этих голов был забит из офсайда.

Реал в полуфинале Лиги чемпионов, а Бавария будет ждать следующего розыгрыша главного футбольного турнира Европы.