По инициативе уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской с участием представителей правительства республики прошло совещание по вопросам и претензиям населения к начислению платы за отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение, вызванным ощутимым ростом предъявляемых платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Представители Государственного Совета РТ, Минстроя РТ, комитета по тарифам, Госжилинспекции, Прокуратуры РТ, комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани, Общественной палаты Татарстана, регионального Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, «Содружества организаций управляющих многоквартирными домами РТ» и управляющих организаций обсудили мероприятия по снижению платы за коммунальные услуги, в том числе на содержание общедомового имущества. Также речь шла о требованиях к повышенному качеству рассмотрения обращений в случае несогласия жильцов с размерами начислений за ЖКУ, передает ИА «Татар-информ».

По итогам дискуссии приняты рекомендации для управляющих компаний (включающие восемь пунктов), «Содружества организаций управляющих многоквартирными домами РТ» и Прокуратуры РТ. Так, УК на собраниях жильцов рекомендовано включать в повестку вопросы распределения сверхнормативных ОДН по общедомовым приборам учета, по заявлениям жильцов проводить проверки с целью выявления причин роста платежей совместно с представителями совета многоквартирного дома. А также, например, разработать план периодических проверок в многоквартирных домах с критически высокими показаниями общедомовых приборов учета и в случае несогласия с начислениями немедленно по результатам предварительной проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи.

«Содружеству организаций управляющих многоквартирными домами РТ» поручено разработать регламент предоставления платежек с развернутым перечнем жилищных услуг и указанием сроков его предоставления. Также советуют рассмотреть возможность организации систематического обучения жильцов посредством теле- и радиовещания основам начисления платы за коммунальные услуги и увеличения времени приема граждан, в том числе и в выходные дни.

Прокуратуре РТ рекомендовано оценить с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства законность начисления платы за технологические потери оборудования внутри дома (по отоплению), а при условии перевода многоквартирного дома на изготовление горячей воды внутридомовым оборудованием (ИТП) рассмотреть уменьшение платы за счет сокращения расходов ресурсоснабжающих и энергосбытовых организаций на обслуживание центральной отопительной системы.