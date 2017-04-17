На сегодняшний день в состав ДУМ РТ входят 1415 зарегистрированных приходов и 1430 мечетей, в которых трудятся почти 1400 имамов. Территориальные исполнительные органы ДУМ РТ представлены 48 мухтасибатами и 9 казыятами. За последние 4 года в Татарстане было открыто более 50 новых мечетей

Об основных итогах деятельности ДУМ РТ за четыре года и направлениях дальнейшего развития рассказал в своем выступлении на VII съезде Централизованной религиозной организации - Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин. Также на съезде с отчетом о деятельности за период 2013 - 2017 годов выступил главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев.

Съезд прошел в Казани 17 апреля. Заседание открылось чтением Корана и дуа, участников поприветствовал Президент РТ Рустам Минниханов.

Особое внимание при осуществлении деятельности ДУМ РТ уделено вопросам развития системы мусульманского образования, реализации социальной политики, противодействия проявлениям экстремизма и обеспечения канонического единства деятельности всех мусульманских религиозных организаций РТ. Издано «Положение о проведении богослужений и религиозных обрядов имам-хатыйбами ЦРО - ДУМ РТ».

ДУМ РТ совместно с Министерством образования и науки РТ и Академией наук РТ разработаны «Стандарты среднего профессионального религиозного образования». В 2016 году подготовлено и поставлено во все медресе Татарстана 52 наименования учебников. Ежегодно в республике на специальных курсах при мечетях в среднем обучаются до 25000 человек. В Татарстане функционируют 9 медресе и Российский исламский институт, в которых обучаются свыше 4000 шакирдов. Особое место среди проектов занимает Болгарская исламская академия, которая призвана стать основой отечественной богословской школы и достойной альтернативой зарубежным религиозным образовательным учреждениям.

В сфере просветительской деятельности одной из приоритетных задач является возрождение татарского духовного наследия. Так, в рамках Года татарских богословов, Года возрождения религиозных традиций, Года ханафитского мазхаба, Года Галимджана Баруди, объявленных в Татарстане в 2013 - 2017 годах, ДУМ РТ проведены всероссийские и международные конференции, ежегодные республиканские ифтары, «Изге Болгар жыены», праздники Мавлид ан-Наби, издано свыше 200 наименований книг, возрождены татарские периодические издания: альманах «Шура», газета «Дин вэ мэгыйшэт», созданы собственные СМИ: портал «Ислам тудей», сайт «Ислам против террора», электронная библиотека darul-kutub.com, радио «Азан», подготовлены документальные фильмы, организованы фестивали.

Социальная политика ДУМ РТ в 2013 - 2016 годах была направлена на осуществление профилактической, разъяснительной и пропагандистской работы с молодежью, мигрантами, заключенными и бывшими заключенными, а также на оказание помощи нуждающимся.

Значимыми событиями в жизни мусульманской уммы России и всего мира стали новое издание Корана «Калям Шариф» и выпуск аудиозаписи полной версии Корана. Кроме того, создано более 20 кружков по заучиванию Корана в Казани и районах Татарстана, открыт факультет по заучиванию Корана в медресе «Мухаммадия», создан центр изучения Корана «Рашида».

Развитие международных связей и взаимодействие с регионами России являются для ДУМ РТ еще одним приоритетным направлением деятельности. За последние четыре года по приглашению различных организаций делегации ДУМ РТ совершили свыше 100 рабочих визитов за рубеж и в регионы. На завершающей стадии находится получение консультативного статуса при ООН.

После отчетных докладов состоялись выборы муфтия РТ, председателя ДУМ РТ, первого заместителя муфтия РТ, главного казыя РТ и Центральной ревизионной комиссии. Большинством голосов делегатов съезда - имамов мечетей Татарстана муфтием избран Камиль хазрат Самигуллин, первым заместителем муфтия РТ - Рустем хазрат Валиуллин, главным казыем РТ - Джалиль хазрат Фазлыев.

Также участники съезда рассмотрели вопросы об утверждении должностного состава пленума ЦРО - ДУМ РТ и о внесении изменений и дополнений в устав ДУМ РТ. Завершился VII съезд ЦРО - ДУМ РТ вручением государственных наград и чтением сур из Благородного Корана.