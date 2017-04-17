Премьер-министром Республики Татарстан утвержден Алексей Песошин. Такое решение было принято на двадцать седьмом заседании Государственного Совета РТ пятого созыва, которое состоялось 17 апреля. Депутаты одобрили предложение Президента РТ: 87 проголосовали за, один - против, один воздержался

Предложение об утверждении премьер-министром РТ Алексея Песошина было внесено на рассмотрение Госсовета РТ Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в соответствии со статьей 94 Конституции Татарстана, статьями 9 и 18 Закона «Об исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан». Накануне заседания Госсовета РТ кандидатура Алексея Песошина была рассмотрена на заседании всех семи парламентских комитетов.

«Прежде чем объявить кандидатуру нового премьер-министра, хочу несколько слов сказать о премьер-министре, который завершил свою работу. Ильдар Халиков 7 лет руководил правительством, тесно взаимодействовал с парламентом, с муниципалитетами, федеральными структурами и сейчас продолжит свою работу в нашей республике», - с этих слов Президент Татарстана Рустам Минниханов начал свое выступление. Глава республики высказал слова благодарности в адрес Ильдара Халикова за совместную работу.

«Алексей Валерьевич с 2014 года замещал должность первого заместителя премьер-министра республики и курировал такие важные направления, как обеспечение прав и законных интересов граждан в жилищной сфере, включая услуги ЖКХ, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, вел многие комиссии, - сказал Рустам Минниханов о новом премьер-министре. - Отмечу, что за время работы он показал себя как эффективный и грамотный руководитель, обстоятельный хозяйственник и профессионал».

Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодня правительство республики - эффективная административная команда. В Татарстане налажено конструктивное взаимодействие всех ветвей власти. Традиционно сильны связи с крупнейшими промышленными предприятиями и общественными структурами. Серьезные задачи стоят по реализации Стратегии-2030, которая была принята в статусе закона.

«Алексей Песошин прошел большой путь, - отметил Рустам Минниханов, - работал в бизнес-структурах, руководителем предприятия, возглавлял районный уровень, исполком города Казани, с 2014 года - в правительстве республики. Прошу его поддержать».

Алексей Песошин поблагодарил парламентариев за высокое доверие. «Задана высокая планка по многим вопросам развития республики, в частности, речь идет об улучшении жизни татарстанцев, - сказал он. - Именно такой подход позволяет Татарстану быть одним из ведущих регионов страны. Буквально недавно в этом зале заслушивался отчет о деятельности исполнительных органов власти республики, и каждый присутствующий прекрасно понимает, в каких условиях живет республика и с какими вызовами мы сталкиваемся».

Алексей Песошин напомнил, что к 2030-му году согласно принятой Стратегии объем ВРП должен превысить 5 трлн рублей, значительный рост заложен в экономических и социальных показателях, включая продолжительность жизни. «Чтобы добиться столь амбициозных целей в непростой экономической ситуации, нужно своевременно и адекватно реагировать на возникающие угрозы и риски», - подчеркнул он.

Среди приоритетных задач Алексей Песошин обозначил преодоление моноструктурности городов, на которые сегодня приходится четверть рабочей силы республики. «Точками роста» новый премьер-министр республики видит Иннокам и ТОСЭР (территории опережающего экономического развития). Он считает, что наряду с особыми экономическими зонами и технопарками необходимо обратить особое внимание на развитие малого и среднего предпринимательства.

«Требуют постоянного внимания реализация существующих программ в сфере ЖКХ и строительства, дорожной инфраструктуры, поддержки сельхозпроизводителей, оказание мер социальной поддержки населению, реализация майских указов, строительство и ремонт детских садов и школ, модернизация первичного звена системы здравоохранения», - продолжил Алексей Песошин.

«Готов приложить все силы для работы в команде совместно с правительством, Государственным Советом, муниципалитетами республики для выполнения всех поставленных задач», - заключил премьер-министр республики.

Особое мнение по поводу кандидата высказал Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. Он напомнил, что согласно Конституции Татарстана Кабинет министров (правительство) республики является исполнительным и распорядительным органом государственной власти. «Республика большая и непростая, - сказал Минтимер Шаймиев. - Хотелось бы, чтобы с первых шагов председатель правительства с поддержкой Президента смог поднять на должный уровень авторитет всех членов правительства и муниципальной власти. Каждый должен нести свой чемодан так, как положено. Таково мое пожелание».

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин обратил внимание на сохранение преемственности власти. «Человек, которого мы только что утвердили на должность премьер-министра, не теряя ни минуты, уже готов к тому, чтобы продолжить работу по всем направлениям», - сказал он и пожелал Алексею Песошину больших успехов.

Алексей Песошин родился 9 декабря 1963 года в Казани. В 1986 году окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (инженер-механик), имеет ученую степень - кандидат физико-математических наук.

В 1986 - 1995 годах работал научным сотрудником Казанского государственного университета. В 1995 - 2000 годах - специалист, заместитель главного инженера, начальник ЖЭУ №79 «Жилбытсервис» Советского района Казани. В 2000 - 2002 годах - заместитель директора, главный инженер ОАО «Казанский завод газовой аппаратуры - Веста». В 2002 - 2007 годах - генеральный директор ОАО «Казанский завод газовой аппаратуры - Веста».

В 2007 году работал заместителем генерального директора ЗАО ХК «Золотой колос» - директор ООО «Управляющая компания «Приволжская продовольственная корпорация». В 2007 - 2010 годах - глава администрации Советского района исполкома МО Казани. В 2010 году работал заместителем руководителя исполкома МО Казани. С 2010 года по январь 2014-го - руководитель исполкома МО Казани, передает пресс-служба Государственного Совета РТ.

С 2014 года по апрель 2017-го - первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан.

Имеет государственные награды: медаль «За проведение Всероссийской переписи населения» (2002 год), медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 год), медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» (2009 год), Благодарность Президента Республики Татарстан (2013 год), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014 год).