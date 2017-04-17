Совместное заседание Совета Безопасности РТ, антитеррористической комиссии в РТ и координационного совещания по обеспечению правопорядка в РТ состоялось в Казанском Кремле 17 апреля

Провел заседание Президент Татарстана Рустам Минниханов. В работе также приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, секретарь Совета Безопасности РТ Айрат Шафигуллин, представители министерств и ведомств, главы муниципальных районов республики, приглашенные.

На повестке дня - два вопроса: «О принятии дополнительных мер в области профилактики интернет-рисков и угрозы жизни и здоровью детей и подростков», «О реализации в Республике Татарстан мероприятий Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы».

Открывая заседание, Рустам Минниханов сообщил, что в последнее время наблюдается неблагоприятная обстановка в связи с распространением в сети «Интернет» опасной информации, которая негативно отражается на безопасности граждан, особенно детей. Речь идет о целенаправленном побуждении несовершеннолетних к совершению противоправных и социально опасных деяний, в том числе к самоубийству. Проблема требует комплексного подхода, который должен включать разъяснительную работу с детьми и родителями, меры по усилению работы правоохранительных органов по выявлению причастных к пропаганде суицидального поведения, повышению оперативности обнаружения и блокирования сайтов с запрещенной информацией.

По мнению Рустама Минниханова, решение этих вопросов требует не только запретительных мер, но и внесения изменений в действующее законодательство. В настоящее время готовится ряд соответствующих предложений в Государственную Думу РФ, сказал он.

С докладом по обеспечению информационной безопасности детей в сети «Интернет» выступила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

Она сообщила, что для организации системной работы Кабинетом министров РТ был представлен проект плана («дорожная карта») по обеспечению медиабезопасности детей на 2017 - 2019 годы и представлен механизм его реализации.

В ходе заседания была озвучена необходимость принятия дополнительных мер по повышению доступности для детей объектов досуга, спорта и культуры. Уполномоченный по правам детей в РТ подняла также вопрос об укреплении службы педагогов-психологов в школах республики. Гузель Удачина отметила, помимо блокировки вредоносных сайтов должна быть процедура выявления конкретных лиц, распространяющих опасную информацию, пресечения их деятельности и привлечения к ответственности. Только в апреле этого года соответствующий законопроект с поправками внесен в Госдуму РФ.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил утвердить проект плана («дорожная карта») по обеспечению медиабезопасности детей на 2017 - 2019 годы и представить механизм его реализации.