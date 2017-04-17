Выездное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провел вчера в Казани министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков

Заседание состоялось на территории стадиона «Казань-арена» в рамках рабочей поездки Владимира Пучкова в столицу Татарстана. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с субъектами РФ.

В заседании приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ - начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, другие официальные лица, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Первым был рассмотрен вопрос, посвященный противопаводковым действиям. О ситуации в целом по стране доложил замминистра МЧС России Павел Барышев.

Второй вопрос был посвящен мерам по повышению готовности органов управления, сил и средств РСЧС по обеспечению безопасности при проведении в России Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

С докладом выступил генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» Азат Кадыров. В Казани в рамках Кубка конфедераций с 24 по 28 июня пройдут четыре матча.

«Мы находимся на финальном этапе подготовки, строго выполняем все требования координационного совета по подготовке к Кубку конфедераций, приняты необходимые нормативные документы на региональном уровне, - сказал Азат Кадыров. - Основной объект - это стадион «Казань-арена», здесь ведутся работы по устройству временной инфраструктуры. Средняя оценка готовности на отчетную дату составляет 65 процентов с учетом обеспечения средствами безопасности».

Продолжается подготовка тренировочных площадок и тренировочных баз. Рядом со стадионом «Казань-арена» будет задействован Дворец водных видов спорта, где разместится центр аккредитации и билетирования ФИФА. На стадионе «Казань-арена» будет организован региональный операционный центр. С 15 мая он начнет работу, в его состав войдут представители оргкомитета ФИФА, органов власти Татарстана, Казани, представители оперативных штабов безопасности.

В ближайшее время планируется проведение тестовых матчей на стадионе «Казань-арена», а также проверка всех сервисов, системы контроля доступа с использованием так называемого паспорта болельщика.

В ходе заседания Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Кубок конфедераций - очень ответственное мероприятие в целом для страны и необходимо все организовать на самом высоком уровне.