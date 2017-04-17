В минувшую субботу в Доме дружбы народов Татарстана состоялся концерт, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией

Ярким и эмоциональным - таким представили казанцам свое творчество ансамбли индийского танца. Свое мастерство показывали не только взрослые, но и маленькие артисты, которые с радостью занимаются индийскими танцами.

На сцене Дома дружбы выступили такие коллективы, как ансамбль индийского танца «Сантош», который начал свою деятельность еще в начале 90-х годов, студия индийского танца «Урваши», народный коллектив индийского танца «Нирананда», театр танца «Рашми», а также коллектив индийского танца «Нишана». Они вносят особенный вклад в развитие индийской культуры в Татарстане, знакомят нас с культурой далекой страны.

Многим из нас индийский танец знаком по кинофильмам. Плавные неторопливые движения сменяются энергичными, взрывными, все это сопровождается выразительными жестами рук, поворотами головы - вот особенности этой хореографии. Танец в Индии - один из способов эмоционального общения. Он неотделим от религии, культуры и быта народа, именно поэтому с помощью языка танца в Индии можно передать множество историй.

Артисты представили казанцам традиционные индийские танцы и танцы в стиле «Болливуд».

- Мне очень приятно, что индийская культура так интересна жителям Казани, - отметил руководитель Центра по развитию связей между Татарстаном и Индией Иштиак Ахмад Гилькар. - Отношения Татарстана и Индии основаны на крепкой дружбе. В наших странах проходит много мероприятий, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Мы рады возможности представить культуру индийского танца.