Московские динамовки сумели во второй встрече российского волейбольного финала взять реванш у Казани – 3:0 (25:20, 25:17, 25:20).

Первая партия повторного матча волейбольного российского финала в Москве показала, что хозяйки явно сделали определенные выводы после поражения. Так что ко второму техническому перерыву москвички уже вели 16:10, а далее лишь наращивали преимущество. Но казанки все же в игру вернулись. Правда, вчерашний кураж уже пропал, и игра началась всерьез – 8:4 в начале партии второй. И гостьи сумели сравнять счет (9:9),но игра только вступила в свое боевое русло – 12:10.

Казанки дали выдохнуть москвичкам, и те вновь стали увеличивать перевес – вновь 16:10. Легко блокируя атаки соперниц, хозяйки добились комфортного преимущества – 19:12. Так что и вторая партия осталась за Москвой – 25:17.

Третья партия началась для гостей ужасно – 4:1, а затем и 6:2 в пользу хозяек. Правда, ко второму техническому перерыву счет был все же 16:12, но чувствовалось, что погоня дается гостьям с большим трудом. Так что на этот раз все закончилось со счетом 3-0, но в пользу Москвы. Но Казань уже не раз доказывала, что может с честью выходить из сложных ситуаций. Так что добро пожаловать в столицу Татарстана 28 и 29 апреля.