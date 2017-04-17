Президент Татарстана Рустам Минниханов 16 апреля проинспектировал ход строительных работ на ряде крупных объектов Казани.



Первым пунктом рабочей программы стало посещение логистического почтового центра ФГУП «Почта России» (ЛПЦ) в Лаишевском районе рядом с казанским аэропортом. Новый комплекс будет выполнять функцию приема, растаможивания и сортировки почтовых сообщений. Общая площадь объекта - 36 тыс. кв. м. Проектная численность рабочих - около 800 человек, из которых 15% - сотрудники таможни. Как сообщил глава Минсвязи РТ Роман Шайхутдинов, основная задача проекта - поддержка растущего потока электронной коммерции и коммерции, связанной с импортом товаров. Центр имеет специальную полосу для приема и разгрузки самолетов. Ожидается, что в год сюда будет поступать до 9 тыс. тонн импортных грузов. Всего за сутки центр готов обрабатывать 1 млн почтовых отправлений. ЛПЦ будет обслуживать несколько регионов ПФО. Все строительные работы на объекте завершены. Официальное открытие запланировано на начало лета. Почтовый центр работает в тестовом режиме, идет наладка оборудования.

Далее Президент Татарстана отправился к международному выставочному центру «Казань ЭКСПО», строительство которого также ведется на территории Лаишевского муниципального района. Центр планируется сдать не позднее июля. Рустаму Минниханову представили несколько возможных вариантов обустройства фасада и прилегающей территории.

Затем Президент РТ ознакомился с ходом строительства ЖК «М-14». Пояснения по ходу осмотра давал исполнительный директор НКО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» Талгат Абдуллин. Первая очередь предполагает возведение четырех многоквартирных домов. Первый жилой объект на 88 квартир был сдан еще в конце 2015 года. Тогда же ввели в эксплуатацию новый детский сад. Заселить оставшиеся три дома по 255 квартир планируется этим летом.

На другом конце города, в ЖК «Салават Купере», до середины сентября нужно сдать сразу 15 домов. Жесткие сроки перед строителями поставил ранее Президент Татарстана. В рамках инспекционного объезда он ознакомился с ходом строительных работ в 10, 11, 12 и 13-м кварталах. Рустам Минниханов пообщался с представителями подрядных организаций, обсудил текущие вопросы, связанные с финансированием и наличием необходимых материалов, посетил дом 10-5, который планируется ввести в эксплуатацию до конца апреля. Президенту РТ сообщили, что на очереди дома 10-7 и 10-2 - их сдача намечена на май. В ближайшей перспективе - старт строительства новой школы на 1224 места, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Также в рамках рабочего объезда Рустам Минниханов посетил лесопарк «Лебяжье», где обсудил с помощником Президента РТ Наталией Фишман план работ по экологической реабилитации местных озер, и реконструируемый Казанский зоопарк, сдача которого запланирована на начало июля этого года.