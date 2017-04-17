В Республике Татарстан задержаны участники межрегиональной преступной группы, занимавшейся производством, хранением, перевозкой и сбытом продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

12-13 апреля в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в городе Казани и Зеленодольском районе республики изъято 36 тонн спирта и 10 тонн готовой к реализации продукции с этикетками различных торговых марок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка, либо сбыт продукции не отвечающих требованиям безопасности»).

По подозрению в совершении преступления задержаны четверо человек, которые полностью признали причастность к совершению преступления.

По версии следствия, 45-летний житель Зеленодольского района РТ и 60-летний житель города Казани организовали преступную группу по производству и реализации фальсифицированной алкогольной продукции. В ее состав вошли жители городов Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, республик Марий Эл и Чувашии, откуда в Татарстан поставлялось сырье для производства поддельного алкоголя. Спиртосодержащая жидкость доставлялась в фурах либо легковым транспортом по поддельным документам, а затем складировалась в контейнерах в поселках Осиново и Ремплер Зеленодольского района, а также в городе Казани.

По местам жительства участников группы в городе Казани и поселке Осиново обнаружены склады и производственные помещения по разливу алкогольной продукции различных марок известных производителей, а также спиртосодержащая жидкость, красители, присадки и тара.

В настоящее время изъятое направлено на экспертизу. Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Татарстан.