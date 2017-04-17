Гидрометцентр республики призывает жителей быть готовыми к отрицательной температуре и гололедице.

Погода начнет ухудшаться уже утром 19 апреля. А к обеду дождь и мокрый снег будут сменять друг друга во всех районах республики. Кроме того, ожидается сильный ветер и даже кратковременные метели. Температура опустится до нуля градусов, а в четверг, так называемый пик событий, до -3 градусов.

20 апреля ожидаются сильные осадки, местами гололедица. Усилится и ветер. Похожие погодные условия будут и в пятницу. Стоит отметить, что к еще более сильным осадкам, а особенно к гололедице, необходимо быть готовыми жителям Казани и западных районов республики.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «УГМС РТ» Ирина Трущина. Южный циклон отойдет лишь к выходным – тогда погода начнет проясняться. В последний раз снег в апреле не радовал жителей республики в 2014 году. Тогда так же температура опустилась до минус 6 градусов.