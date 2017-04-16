В ходе своего выступления в Совете безопасности РТ, Президент республики Рустам Минниханов отметил наличие в интернете опасной информации, способной навредить гражданам, в особенности детям.

И хотя в Татарстане не было зафиксировано случаев детского суицида, в целом по стране таких фактов немало, отметил глава республики.

В целях систематической борьбы с этим ярко негативным и социально опасным явлением, Кабмином РТ была разработана и представлена дорожная карта об обеспечении медиабезопасности детей на 2017-2019 годы и представлен механизм ее реализации.