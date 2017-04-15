Горячая линия «Женское внимание», посвященная вопросам летнего детского отдыха и зачислению ребенка в первый класс общеобразовательной школы, начнет работу 26 апреля.

В роли организаторов проекта выступили объединение женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие» совместно с Уполномоченным по правам человека в РТ, сообщает пресс-служба Минтруда РТ. На вопросы заинтересованных лиц ответят депутаты Госсовета РТ, а также представители городских и республиканских ведомств.

Время работы горячей линии - с 8 до 19 часов. Номера телефонов: 8(843) 236-00-71; 8(843) 236-40-17; 8(843) 236-40-62.