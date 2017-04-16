Волейболистки казанского «Динамо» сумели в Москве в первом матче финала плей-офф чемпионата России в серии до трех побед обыграть одноклубниц – 0:3 (18:25, 19:25, 18:25).

Волейболистки Казани только-только успели вернуться из Италии, где выиграли Кубок ЕКВ, и вот так сумели настроиться на матч, что без всяких шансов для соперниц мастерски выстроили свою игру, разбив соперника и на приеме, и на блоке. В третьей партии борьбы и вовсе не получилось, после того как на подаче Старцевой казанки оторвались на старте – 9:1.

Теперь во вторник, в 19.00, в Москве пройдет второй матч соперниц.