Волейболистки Казани только-только успели вернуться из Италии, где выиграли Кубок ЕКВ, и вот так сумели настроиться на матч, что без всяких шансов для соперниц мастерски выстроили свою  игру, разбив соперника и на приеме, и на блоке. В третьей партии борьбы и вовсе не получилось,  после того как на подаче Старцевой казанки оторвались на старте – 9:1.

Теперь во вторник, в 19.00, в Москве пройдет второй матч соперниц.