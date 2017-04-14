Во многих странах мира 19 апреля отмечают красивый весенний праздник - день подснежника. Об этом чудо-цветке и связанных с ним легендах и поверьях рассказывает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.

Древняя легенда гласит: когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шел снег. Ева уже и сама не рада была своему проступку и заплакала, вспоминая теплые райские сады. По-отечески пожалев своих неразумных «детей», Бог превратил несколько снежинок в цветки подснежника. Увидев их, Ева повеселела, и у людей появилась надежда на лучшее будущее, на счастье.

Но, как известно, что такое счастье, каждый понимает по-своему. Вот и цветы, вселяющие в людей надежду, в каждом уголке земли разные. В зависимости от климатической зоны подснежники могут зацвести в январе, апреле или в начале мая.

Ботаники насчитывают около 20 видов подснежников. Самый популярный - белоснежный, а еще есть греческий, византийский, кавказский…

Латинское название подснежника - «молочный цветок». Чехи называют подснежник снежинкой, немцы - снежным колокольчиком. Снегурка, скоророст, козульки, билявки, просторенки - так величают подснежники на Украине. Болгары назвали это отважное растение задира. Дословно перевести название этого цветка с французского или итальянского можно как «снегосверлитель».

Англичане называют цветки подснежника снежными каплями или снежными сережками. Говорят, в Соединенном Королевстве подснежники так же популярны, как и тюльпаны в Голландии. Их выращивают повсюду. Считается, что подснежники, посаженные вокруг дома, способны уберечь его жителей от злых духов.

На Руси существовала такая легенда. Однажды Зима-старуха сговорилась с Ветром и Стужей не пускать на землю Весну. Все цветы испугались и притаились до поры. Один подснежник выпрямил стебелек, выбрался из-под снежного покрывала и обратился к Солнцу. Услышало его небесное светило, согрело землю теплом. С тех пор прострел (именно этот цветок в наших краях называют подснежником) каждый год пробивается сквозь тающий снег и первым встречает весну.

Едва появятся проталины, на лугах, под высокими соснами и в светлых березняках происходит маленькое чудо - появляются эти нежные цветочки. От непредсказуемой весенней погоды стебли, бутоны и искрящиеся цветки надежно защищены густым нежным пухом. Даже прихваченные сильными весенними заморозками поникшие бутоны обязательно воспрянут.

К сожалению, постоять за себя этот цветок не может. Прострел давно занесен в Красную книгу, поэтому нельзя не только рвать цветы, но даже выкапывать и пересаживать растения. Если захочется вырастить подснежник на участке, лучше поискать в продаже семена. При хорошем уходе сеянцы зацветут на второй или третий год, и у вас будет собственный символ надежды!

Но главное, и наши потомки смогут увидеть это чудо природы вживую, а не только узнать о нем из сказок и легенд.