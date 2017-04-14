В минувшую субботу в Казани, в культурном центре «Сайдаш», прошел гала-концерт VI фестиваля творчества воспитанников детских садов «Сэлэтле бэлэкэч» («Талантливый малыш»).

Как рассказала председатель жюри этого необычного фестиваля народная артистка РФ, заслуженный деятель искусств РФ и РТ Лима Кустабаева, в этом году в отборочных турах приняли участие более 1300 дошколят Советского района Казани. Почти 350 мальчиков и девочек из 78 детских садов прошли в финал и представили свои номера на гала-концерте.

Почетными гостями праздника стали не только родители и родственники юных артистов. Поддержать ребят пришли ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Государственного Совета РТ и Казанской городской Думы.

Глава Советского района Рустем Гафаров, открывший гала-концерт, поблагодарил всех родителей, педагогов, организаторов фестиваля, которые помогли детям подготовиться к такому важному в их жизни событию. Он отметил, что каждый ребенок талантлив с пеленок и задача взрослых - раскрыть эти таланты и поддержать малышей в самом начале их творческого пути.

Для гала-концерта дети подготовили танцы и песни народов Татарстана. Несколько творческих номеров были посвящены объявленному в России Году экологии и приближающейся 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всех удивила и порадовала яркая спортивная композиция «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!» в исполнении воспитанников сразу 8 дошкольных учреждений. А еще на сцене состоялся дебют сводного оркестра шести детских садов.

По итогам выступлений в этом году Гран-при фестиваля профессиональное жюри присудило коллективу детского сада №330. Первое место занял детский сад №181, второе - детский сад №394, третье - детский сад №253.

Напомним, фестиваль «Сэлэтле бэлэкэч» («Талантливый малыш») проводится администрацией Советского района совместно с районным отделом образования с 2012 года.