На ТНВ начался премьерный показ художественного сериала «Последний янычар» (12+), состоящего из 115 серий и созданного в 2014 году кинематографистами России и Украины.

Конкурс для телезрителей сериала «Последний янычар», который начался в день премьеры - 17 апреля, будет продолжаться в течение шести месяцев. Однако его формат решено сделать еженедельным, подводя итоги в конце месяца.

Телезрителям предлагается дать правильные ответы на вопросы, которые будут оцениваться по баллам. Набравшие большее количество баллов объявляются победителями, им в качестве приза будут вручаться турки.

Если количество баллов совпадет у нескольких участников, то им придется давать ответ на дополнительный вопрос. И в этом случае решать итог состязания будет скорость - победит тот, кто быстрее даст правильный ответ.

Кроме того, имена и фотографии победителей будут опубликованы на официальном сайте ТНВ, в группах телекомпании в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук», а также будут выводиться на экран канала «ТНВ - Татарстан» во время показа «Последнего янычара».

Вопросы по первым пяти сериям (первая неделя показа) будут размещены 21 апреля в группе https://vk.com/tatarstan_tnv.

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