В субботний вечер «Рубин» проводил свой очередной матч чемпионата РФПЛ - в гости в Казань приехал «Краснодар».

Команда, ныне руководимая Игорем Шалимовым, проявляет себя в этом сезоне как игровой коллектив со своим почерком. Так что посмотреть явно было бы на что. Но болельщики уже давно сделали свой выбор - на красавец-стадион Kazan Arena было продано всего 1200 билетов. Еще пришли владельцы абонементов, но все равно трех тысяч зрителей на 45-тысячнике не набралось.

Чуть вдали, под сводами «Татнефть-арены», в тот же день прощались с хоккеистами «Ак Барса», завоевавшими в этом сезоне бронзу чемпионата КХЛ. Так вот, в «Татнефть-арене» зрителей собралось едва ли не больше, чем на футболе.

На футбол, по сути, явились лишь самые преданные болельщики. Не сыграл в этой встрече Карлос Самбрано, получивший травму. Зато наконец-то появился Серхио Санчес, а в опорной зоне сыграли вместе Сонг и Мвила.

Центр таким образом Грасия насытил, но соперники легко стали проходить эти оборонительные редуты. Изредка взрывался Карадениз, но поддержки не получал. Остроты у ворот соперника «Рубин» так и не создал.

А вот Смолов, дважды оставленный вблизи радиуса чужих ворот, со второго раза сумел пробить Рыжикова - 0:1. Случилось это в начале второго тайма, на 57-й минуте. Играть оставалось еще больше получаса, но даже на финальный штурм сил или умения у «Рубина» не хватило. На фоне получавшего удовольствие от игры «Краснодара» это выглядело довольно скучно. А с трибун вслед уходящему Грасии неслось «Позор!»

Так «Краснодар», выиграв с минимальным счетом, закрепился на 4-м месте, а казанцы скатились на 11-е. Следующий свой матч «Рубин» проведет на выезде в Самаре 23 апреля.

Стоит ли ждать там победы? Никто сейчас не возьмется ответить на этот вопрос. Вопросов между тем к Грасии накопилось множество, но почти на все из них испанский тренер предпочитает не отвечать и уводить разговор в сторону. Гекдениз Карадениз и вовсе отметил, что ему есть что сказать, но пока он предпочитает этого не делать. А вот Серхио Санчес сказал, что за один год классную команду не построить, надо немного подождать. Неужели ждать придется все четыре года контракта Грасии?