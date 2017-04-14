Изменится ли жизнь наших сограждан, если интернет исчезнет навсегда? Для чего нужна людям Всемирная паутина? На эти и другие вопросы ответили специалисты.



По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины граждан используют сеть для общения с друзьями и близкими (64%), в качестве источника новостей (60%) и развлечений (54%). Каждый второй благодаря интернету проходит обучение и получает самообразование (49%), осуществляет банковские операции (46%). Наименее распространенной сейчас является покупка товаров и услуг длительного пользования. Так, 34% респондентов используют для этого интернет, 44% - нет.

Доля интернет-пользователей в России растет с каждым годом. Если в 2011 году (по данным за 1-й квартал) она составляла 51%, то в 2017-м - уже 75%. Среди молодежи в возрасте 18 - 24 лет практически ежедневно заходят в сеть около 90% респондентов. Среднее время пользования интернетом в нашей стране, по данным ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», составляет 9 лет.

Трудности при освоении новых возможностей Всемирной паутины возникают в среднем у трети пользователей (4% участников опроса выбрали вариант «очень сложно», 26% - «скорее сложно»). Чаще всего об этом говорят пожилые люди (соответственно 7% и 54% среди респондентов в возрасте 60 лет и старше). При возникновении сложностей во время пользования интернетом каждый третий (31%) обычно старается справиться самостоятельно (найти информацию на справочных сервисах, форумах и т. п.). Вторым по популярности способом решения проблемы является обращение к младшим родственникам, коллегам или друзьям - его выбирают 29%. Еще 17% обращаются к друзьям-сверстникам. Услугами специалистов по информационным технологиям пользуются 13%.

Если интернет исчезнет, это не вызовет паники среди населения. Так, 47% граждан сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, а 26% уверены, что влияние будет крайне слабым. Отключение интернета станет серьезным событием для четверти россиян (27%). По данным проведенного опроса, 22% признались, что их жизнь существенно изменится, но они смогут приспособиться. А 5% респондентов не представляют повседневной жизни без возможности выйти в интернет.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом

1200 респондентов.