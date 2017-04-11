Проблемы со зрением у населения в последние годы заметно усугубляются. Сейчас медики выявляют те заболевания, которые еще 10 - 15 лет назад не диагностировались вовсе. Сколько раз в год нужно посещать офтальмолога? Почему существует очередь на бесплатные операции? Как защитить себя от ставшего распространенным синдрома сухого глаза? Обо всем этом врачи рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».



А давно вы видели линию горизонта?

Главный врач Республиканской офтальмологической больницы Айдар Амиров обратился к собравшимся журналистам с вопросом, когда в последний раз они видели линию горизонта. Такого почти никто не вспомнил. Обычно дальше компьютера, телевизора, телефона, соседних зданий, автобуса мы не смотрим. Отсюда в том числе и многочисленные проблемы со зрением. В первую очередь это касается горожан. У сельчан и жителей небольших городов близорукость встречается гораздо реже, они имеют возможность смотреть вдаль. А жители мегаполисов привычно смотрят только на близкие расстояния, их глаза лишаются естественной тренировки.

Еще одна проблема нашего века - синдром сухого глаза. Просиживая часами перед экраном компьютера, мы не задумываемся о последствиях. Когда человек долго и сосредоточенно смотрит на любой предмет, у него уменьшается количество мигательных движений, появляется сухость глаз. Офтальмологи рекомендуют работающим за компьютером каждые полтора часа отвлекаться от монитора: делать гимнастику, ходить, смотреть вдаль.

- В последние годы к нам все чаще обращаются с жалобами на синдром сухого глаза. Всего 10 лет назад мы его не диагностировали так, как сегодня. Боюсь, скоро начнем и у детей его выявлять. Надо понимать: через полтора часа работы за компьютером мы начинаем меньше моргать, снижается процент воспринимаемой информации. Некоторые пациенты жалуются, что невозможно оторваться от монитора, начальник контролирует. Но всегда можно найти возможность дать глазам передохнуть хотя бы ненадолго, - подчеркнул главврач офтальмологической больницы.

Делать небольшие перерывы при работе за компьютером каждые полтора часа полезно и для нервной системы. Пиксели, которые не различает человеческий глаз, все равно влияют на мозг, вызывают утомляемость. Для дополнительной профилактики болезней зрения необходимо употреблять продукты, содержащие лютеин. Это желтые, зеленые фрукты, овощи. Так что смело берите с собой на работу яблоки, мандарины, салаты со шпинатом или брокколи.

В списке серьезных заболеваний, опасных для зрения, не только катаракта. Большую тревогу у врачей вызывает и глаукома - она приводит к необратимой слепоте и протекает бессимптомно. Бывает, однажды обратившись к офтальмологу, человек узнает, что слепнет, один глаз уже почти не видит. Поэтому важно после 40 лет раз в год обязательно посещать офтальмолога, даже если проблемы со зрением не беспокоят.

Операция по удалению катаракты: сколько ждать

Катаракта, или помутнение хрусталика, - обратимая болезнь. Можно сделать операцию, поставить искусственный хрусталик, и зрение вернется. Однако желанную операцию зачастую приходится ждать годами. В этом и заключается вся проблема, существование которой врачи не отрицают.

- Нельзя однозначно сказать, что у нас есть очередь на операции по восстановлению зрения. Да, она имеется на определенный вид вмешательств. Есть очередь на операции по катаракте. Но, к примеру, по глаукоме ее нет, нет и по отслойке сетчатки. Очередь по катаракте есть, потому что такие операции относятся к плановой хирургии. Пациента можно прооперировать через год, через два. Результат будет, может быть, не настолько хорошим, как если бы операция делалась сразу, но он все равно будет, - отметил Айдар Амиров.

Очереди на операции связаны и с другим фактором. К примеру, в Чебоксарах на миллион человек приходится две клиники, в Татарстане - одна клиника на четыре миллиона человек. Офтальмологи рассказали, что мечтают о строительстве второй очереди стационара. При наличии высокой очередности на те или иные виды операций пациентам дают направления в другие регионы. Точно так же едут лечиться к нам: к примеру, за прошлый год в Татарстане были прооперированы около 700 человек из Чувашии. Такое перераспределение пациентов обусловлено ограничением госзаказа внутри региона. Имеются проблемы с медпомощью при возникновении глазных заболеваний в районах республики. В четырех из них вообще нет офтальмологов. Правда, десять лет назад офтальмологов не хватало в девяти районах. Можно сказать, что ситуация постепенно улучшается. В Казани обеспеченность офтальмологами стопроцентная.

- Ежемесячно каждый наш врач ездит в командировки по всем 43 районам республики. Туда, где нет офтальмологов, мы выезжаем чаще. Закрываем вопрос собственными силами за счет сотрудников больницы, - рассказал главврач офтальмологической больницы.

Можно ли вернуть утраченное зрение?

Теперь это не из разряда фантастики. В мире уже начаты экспериментальные работы по возврату утраченного зрения. Японские ученые впервые осуществили трансплантацию донорских клеток сетчатки.

- У глаза есть сетчатая оболочка, один из слоев которой называется пигментным эпителием. Это один из основных энергетических комплексов, который помогает воспринимать свет, трансформирующийся в виде образа в мозгу. Так вот, в США и Японии есть первые данные о пересадке пигментного эпителия. Такие работы носят экспериментальный, а не практический характер. Речи о том, что мы можем сделать слепого человека зрячим, пока не идет. В нашей стране подобные работы еще не ведутся. В США и Японии они начались с конца 90-х - начала 2000-х годов, - подытожил заведующий кафедрой офтальмологии КГМУ Александр Самойлов.