Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда звонят из косметологической клиники и предлагают бесплатные процедуры, диагностику, акции по уходу за лицом и многое другое.



Одни с радостью соглашаются на такие «подарки», другие относятся к ним с осторожностью. К сожалению, результат посещения подобных акций зачастую оказывается плачевным. В один момент человек понимает, что на его имя оформлен кредит, причем подписал договор он сам.

За последние два года значительно выросло число жалоб татарстанцев на работу частных медучреждений, которые навязывают оздоровительные и лечебные процедуры. Заманивают граждан под самыми благовидными предлогами. Приятный женский голос в телефонной трубке может предложить вам услугу, предоставляемую якобы по федеральной программе, по программе обязательного медицинского страхования или с хорошей скидкой. И только в конце беседы сотрудница клиники сообщит вам важную деталь: обязательным условием приема станет наличие паспорта и полиса ОМС. Вот здесь и надо насторожиться. В последующем может выясниться, что паспорт необходим для составления кредитного договора.

- Рядом с такими косметологическими клиниками, как правило, располагается банк, который мгновенно дает кредиты. Эти кредиты, естественно, направляются в пользу частной фирмы. И вот, когда пациент приходит домой и начинает внимательно читать подписанную бумагу, он обнаруживает там огромную сумму кредита. И то, что прописано в этом самом договоре, не очень-то клиенту и нужно, - рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова.

В такую неприятную ситуацию попадают и пенсионеры. Совсем недавно 82-летняя женщина оформила так кредит на 168 тысяч рублей. Пострадавшие пациенты жалуются на психологическое давление, которое на них оказывают при составлении договора. Они уверяют, что их угощают особыми чаями. Мол, это заставляет принимать не совсем адекватные решения, в нормальном состоянии на подобное посетители клиники не согласились бы. Однако доказать данный факт достаточно сложно. Помимо оформления кредитов иные медфирмы грешат подменой услуг. К примеру, вы обратились к ним с болями в суставах, а вас плавно направляют на лечение ожирения. В какой-то степени пациент вводится в заблуждение.

Беда в том, что большинство таких компаний имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности. Они спокойно работают по таким направлениям, как косметология, диетология, мануальная терапия, сосудистая хирургия. Время от времени они закрываются, перерегистрируются. При том же составе сотрудников фирма попросту меняет название и адрес. Зачем это нужно? Чтобы избавить себя от контроля надзорных органов и проверок. Дело в том, что компанию нельзя проверять в течение трех лет после ее образования и регистрации.

- В течение трех лет после регистрации мы не можем проверять субъекты малого и среднего предпринимательства. Поэтому они перерегистрируются, попадают в это замечательное поле, когда к ним особых претензий предъявлено быть не может, и мирно проживают. А потом через три года снова начинают жизнь с чистого листа. Мы сейчас защищаем малый и средний бизнес, это правильная политика. Нужно поддерживать, убирать административные барьеры. Но порой этой защитой начинают пользоваться до неприличия, - добавила спикер.

Остановить этот беспредел непросто. В большинстве случаев речь идет о моральных и материальных издержках, а не касается причинения вреда здоровью клиента. Поэтому возможности надзорных органов ограниченны. Однако защитить себя от рисков можно самим. Просто нужно быть внимательными. Если вам звонят и предлагают бесплатные или льготные услуги, задавайте по 5 - 6 встречных вопросов, попытайтесь выяснить все тонкости, узнать, есть ли у фирмы лицензия, какая квота, что это за учреждение, участвующее в программе госгарантий и т. д. В этих случаях сотрудники сомнительных компаний могут первыми положить трубку, чем избавят вас от риска быть обманутыми.