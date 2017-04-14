Полк патрульно-постовой службы УВД по городу Казани насчитывает 768 сотрудников полиции. Каждый день общественную безопасность обеспечивают 180 стражей порядка. Корреспондент «Казанских ведомостей» в один из выходных дней заступил вместе с сотрудниками ППС на вечернее дежурство, чтобы увидеть, как охраняют общественный порядок на улицах Казани рядовые полицейские.

Железная дисциплина

Вечернее дежурство сотрудников ППС начинается в 16.00 в полку патрульно-постовой службы УВД по городу Казани. На разводе ответственные офицеры батальонов проверяют служебные удостоверения и номерные жетоны сотрудников полиции. Затем до личного состава доводится оперативная информация о спецоперациях, которые в это время проводятся в городе, и о преступниках, находящихся в розыске за различные правонарушения.

- 80 процентов личного состава - это молодые люди. Им в структуре ППС нравится то, что они первыми приезжают на место происшествия и по сути их действия становятся толчком для раскрытия того или иного преступления, - рассказывает помощник командира полка, начальник отделения по работе с личным составом УМВД России по городу Казани подполковник полиции Александр Портнов. - Сотрудником ППС может стать гражданин РФ, достигший 18 лет и имеющий среднее или высшее образование, особая привилегия тем, у кого имеется военный билет. Основная сложность, с которой сталкиваются кандидаты на службу, - прохождение психологического отбора и военно-врачебной комиссии.

Спустя полчаса сотрудники ППС рассаживаются по машинам и приступают к дежурству. Ближайшие 12 часов (столько длится вечернее дежурство) я проведу с полицейскими 2-го отделения 2-го взвода 2-й роты 1-го батальона ППСП УМВД России по городу Казани. Это старшие сержанты полиции Тауфик Файзрахманов и Файзат Исламов, а также командир 2-го отделения 2-го взвода 2-й роты 1-го батальона ППСП УМВД России по городу Казани, полицейский-водитель Артур Шайхетдинов.

В Казани нет самого криминального района

Первым делом отправляемся на базу по месту дежурства, где полицейские берут необходимые документы для работы: бортовой журнал, ориентировки, бланки протоколов, заявлений, объяснений. Еще выдается мини-компьютер «Барс» с базой данных МВД, с помощью которой можно по личности гражданина узнать сведения о его правонарушениях. По дороге, чтобы не терять времени даром, задаю моим коллегам на сегодня вопросы:

- Какой самый опасный район Казани?

- Если сравнивать с восьмидесятыми-девяностыми годами, то сегодня криминальная обстановка в Казани сравнительно спокойная, в основном поступают заявления о кражах, грабежах, мошенничествах, - рассказывает Тауфик Файзрахманов.

- Достаточно сложно определить самый неблагоприятный район Казани, потому что происшествия случаются везде, бывает, за сутки собираются заявления чуть ли не по всем статьям Уголовного кодекса, - добавляет Файзат Исламов.

За годы службы мои напарники не раз сталкивались со случаями, когда задерживаемые оказывали сопротивление, бывало, наносили тяжелые травмы полицейским. На такие случаи сотрудники ППС обеспечены всем необходимым - в снаряжении наручники, табельное оружие, каски, бронежилеты, газовые баллончики, резиновые палки.

- Основная сложность в нашей работе - взаимодействие с людьми. Часто граждане отказываются по нашему требованию предъявлять документы, хотя мы имеет полное право это требовать, - говорит Файзат Исламов.

Почти полицейские

На базе к нашему экипажу присоединился ведущий специалист сектора по вопросам общественной безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами на территории Ново-Савиновского и Московского районов Казани Виталий Дрягунов. Как оказалось, с апреля 2016 года сотрудникам ППС в охране общественного порядка помогают муниципальные служащие, которые обладают теми же полномочиями, что и сотрудники полиции, только им не разрешается применять спецсредства и в вечернее время они дежурят только до 22.00. В Казани четыре таких батальона по 30 человек.

- Специального обучения для участия в патруле я не проходил, все навыки получаю на практике. Работа мне нравится, правда, морально выматывает, ведь приходится видеть неприятные картины: бомжи, семейные разборки с поножовщиной, опустившиеся алкоголики и так далее, - рассказывает Виталий.

Выезжаем на дежурство

Сегодня мы обслуживаем два отдела полиции - «Гагаринский» и «Восход», которые находятся на территории Московского и Ново-Савиновского районов Казани. Не успели отъехать от базы, как Тауфику позвонили инспектора ГАИ.

- Во дворе дома 44а на улице Бакалейной лежит пьяный мужчина, - сообщают они.

Нужно реагировать. Приехали на место, вижу пожилого мужчину со свежей ссадиной на носу. Куртка, штаны пенсионера в грязи, а сам он еле стоит на ногах. Ох, видимо, хорошо погулял... Оказалось, мужчине 77 лет, изрядно выпив с другом, он не может самостоятельно добраться до дома.

Мои напарники поступили как настоящие тимуровцы. Они не стали оформлять протокол на пожилого человека, а решили просто доставить его домой. Но сначала вызвали бригаду скорой помощи.

- Если мы видим пьяного человека, то в первую очередь вызываем скорую помощь - вдруг что-то серьезное, - объясняет Виталий Дрягунов. - Но оформлять данную заявку мы не будем - сделаем скидку на возраст, к тому же мужчина не буянит и не оказывает сопротивления.

Бригада скорой помощи обрабатывает рану на носу пенсионера, и мы везем его домой. Там нас встречает его супруга, которая переволновалась из-за долгого отсутствия мужа.

- Он ведь у меня очень редко пьет, а сегодня, как узнала, что с Колей на дачу поедет, так сразу заподозрила, что напьется, - сетует женщина. - Спасибо вам, что привезли его домой.

Сотрудники полиции берут письменное объяснение с супруги пенсионера.

Сотрудники ППС «своих» знают в лицо

Возвращение пенсионера домой заняло примерно час. Потом нам по рации от оперативного дежурного поступает новая заявка: на остановке «Ул. Гагарина» сидит пьяный мужчина. Опять дело пахнет алкоголем... Незамедлительно выезжаем на место.

- О! Да это же наш постоянный клиент! - смеется Исламов.

На остановке сидит неряшливого вида пожилой мужчина в истасканной дубленке, рваных штанах и истоптанных грязных ботинках, в руках у него тросточка. От него сильно разит спиртным. Скажу откровенно, зрелище отвратительное.

- Это бомж, на которого часто поступают жалобы от местных жителей, известная персона в этом районе, - объясняет Дрягунов.

Полицейский Тауфик Файзрахманов вызывает бригаду скорой помощи.

- А почему бы его не поместить в приют для бездомных? - интересуюсь у полицейских.

- Мы предлагаем, но эти люди обычно отказываются. Они, так сказать, любители свободы. Максимум, что мы можем сделать, - вызвать скорую помощь, - говорит Файзат Исламов.

ППС - первые на месте преступления

- Новая заявка, - кричит из машины Артур Шайхетдинов, - кража из автомобиля около супермаркета.

На месте преступления стоят взволнованные женщина и мужчина. Как оказалось, из автомобиля потерпевших пропала сумка с личными вещами и деньгами - там было 64 тысячи рублей. Следов взлома машины не обнаружено. Полицейские огораживают специальной лентой территорию, чтобы прохожие не мешали следствию.

Далее мои напарники вызывают следственно-оперативную группу для выяснения всех причин происшествия. Передав им всю необходимую информацию, мы уезжаем.

В ближайший час никаких заявок не поступает. Мы ездим по территории нашего участка и следим за общественным порядком. Машина движется с небольшой скоростью - 30 - 40 км/ч. Как объяснил Артур Шайхетдинов, это идеальная скорость для наблюдения за обстановкой на улицах.

- За годы работы у нас уже наметан глаз, быстро определяем людей из неблагополучных социальных слоев - наркоманов, алкоголиков, бомжей, - говорит Файзат Исламов. - Если видим подозрительных граждан, останавливаемся и начинаем досмотр.

«Неизвестные ломятся в квартиру...» - сообщают по рации адрес происшествия.

Приезжаем на место. Дверь открывает перепуганная женщина, рассказывает, что двое неизвестных ломились к ней в квартиру, но она припугнула их полицией и злоумышленники убежали.

- В следующий раз не пугайте их, а сразу вызывайте нас. Так нам удастся задержать их на месте, - объясняет женщине Исламов.

Где регистрация?

В следующие пару часов поступали ложные вызовы. На месте оказывалось, что ничего страшного и незаконного не происходит. Ближе к полуночи раздался сигнал о задержании инспекторами ГАИ приезжего, у которого просрочена регистрация.

Доставляем мужчину в отдел полиции «Восход», где ему предстоит провести время в камере до утра. Задержанный не сопротивляется, полицейским не перечит и после досмотра вещей отправляется в камеру.

- Часто в нашей работе мы сталкиваемся с ситуацией, когда у иностранных граждан просрочена регистрация. Назначить штраф не можем, наша цель - доставить человека до отдела, где дальше им будет заниматься миграционная служба, - объясняет Тауфик Файзрахманов.

Казань может спать спокойно

Заканчивается вечернее дежурство сотрудников ППС в 3 часа ночи. В конце смены в полку патрульно-постовой службы УВД по городу Казани подводятся итоги проделанной за смену работы, сдается экипировка.

Признаться, меня это дежурство изрядно вымотало. К концу смены сил практически не осталось. А ведь я пробыла с патрулем всего одно дежурство. И, по словам Тауфика Файзрахманова, это была самая обычная смена. То, что в это время не случилось ничего особо серьезного, несомненно, говорит о качественной и слаженной работе нарядов ППС в Казани по охране порядка. Так что мы можем не беспокоиться за свою безопасность, пока улицы города патрулируют сотрудники полиции.