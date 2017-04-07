В минувшую субботу в Казани открылся VII международный фестиваль «Рахлинские сезоны».



Фестиваль посвящен памяти основателя, первого художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Татарстана, народного артиста СССР Натана Рахлина. В этом году «Рахлинские сезоны» особенные - 50 лет назад состоялся первый концерт оркестра.

- Мы открываем фестиваль концертом для фортепиано, скрипки и виолончели Бетховена. Произошло удивительное совпадение. В 1972 году отмечалось 50-летие Московской филармонии, и на юбилейном концерте звучало именно это произведение. Его исполняли Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, Мстислав Ростропович. Я абсолютно случайно об этом узнал, - рассказал основатель фестиваля, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана, народный артист России Александр Сладковский. - Самая главная наша задача- хранить память о Натане Рахлине. Мы - хранители традиций, которые он заложил. Он был первым «космонавтом», который открыл для татарстанцев окно в мир европейской музыки. И мы это направление продолжаем развивать. В этом и есть смысл нашего фестиваля. Я надеюсь, мы и дальше будем радовать слушателей и премьерами симфоний Малера, и другими шедеврами западной классики, фантастическим интерпретатором которой был Натан Григорьевич.

В воскресенье «Рахлинские сезоны» продолжила музыкально-драматическая композиция Евгении Кривицкой и Петра Татарицкого по мотивам оперы-сказки Римского-Корсакова «Золотой петушок». Здесь объединены разные виды искусства: музыка, вокальные партии в исполнении известных оперных солистов России, мультипликация, песочная анимация Артема Нерсеса. За дирижерским пультом был Михаил Мосенков.

Впереди еще два фестивальных концерта. В исполнении Государственного симфонического оркестра РТ прозвучат увертюра «Корсар» Гектора Берлиоза, Концерт для виолончели с оркестром Эдуарда Элгара и Третья симфония Людвига ван Бетховена. Дирижер - музыкальный директор Баденского государственного театра в немецком городе Карлсруэ и художественный руководитель Симфонического оркестра штата Алабама (США) Джастин Браун.

В завершение фестиваля казанские меломаны услышат Шестую симфонию Густава Малера.

- «Трагическая» симфония Малера в Казани никогда не исполнялась - это сочинение глобальнейшее, сложнейшее. Не всем оркестрам оно по силам. И я очень рад, что нашему оркестру это не просто по силам: исполнение симфонии станет ярким событием, - отметил Александр Сладковский.