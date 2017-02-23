Сегодня, 18 апреля, в 11.00 в IT-лицее состоится финал республиканского конкурса по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Компьютер Land: «Третий возраст» - 2017».



Соревнование проводится в рамках нового социально значимого проекта «Образование в третьем возрасте - путь к активному долголетию», который стал победителем в конкурсе некоммерческих организаций, проводимом общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров».

На финал в Казань съедутся участники из 45 районов Татарстана. Это победители 1-го этапа, проведенного с 1 по 30 марта в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан местными отделениями Союза пенсионеров России совместно с управлениями Пенсионного фонда, учреждениями образования и при поддержке исполнительных комитетов муниципальных образований.

«Компьютер Land: «Третий возраст» представляет собой лично-командное соревнование. Команда муниципального образования состоит из двух человек: мужчины и женщины, достигших пенсионного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше), проживающих на территории республики и прошедших обучение по программе «Основы компьютерной грамотности» в университетах третьего возраста и его филиалах в муниципальных районах и городских округах Татарстана.

Организаторами обучающей IT-программы выступили Союз пенсионеров России и органы Пенсионного фонда в муниципальных образованиях Татарстана.