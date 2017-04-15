Сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест. А накануне в Казанском кремле открылась VI международная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие как потенциал развития туристско-рекреационной сферы».



В работе конференции приняли участие помощник Президента РТ Олеся Балтусова, заместитель министра культуры РТ Светлана Персова, представители музеев, студенты и аспиранты высших учебных заведений, молодые архитекторы.

За два дня работы они обсудили актуальные вопросы сохранения историко-культурного наследия, развития индустрии туризма в современных социально-экономических условиях, продвижения на туристическом рынке культурного и туристического потенциала малых городов. Как отметил в своем выступлении доктор исторических наук, профессор, проректор по науке Казанского государственного института культуры Рафаэль Валеев, особо остро сегодня встает проблема сохранения исторической застройки и природного ландшафта, которые тоже являются природным и культурным наследием исторических городов. Это большая комплексная работа, эффективность которой зависит от каждого человека.

В рамках конференции состоялись дискуссионные круглые столы по проблемам туризма и по теме «Каким должен быть специалист музея XXI века?»

Сегодня же, во вторник, стартовала межрегиональная студенческая олимпиада «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». В интеллектуальном турнире принимают участие команды Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского государственного института культуры, Марийского государственного университета и Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова.