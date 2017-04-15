Жители Кировского и Московского районов, не дожидаясь общероссийского субботника, убрали оставшийся после зимы мусор в своих трех парках: имени Урицкого, Петрова и «Сосновая роща». На субботник вышли сотни жителей Заречья.



Весна показала свой капризный характер. В субботу задул чуть ли не шквалистый ветер и температура не поднялась выше 4 - 5 градусов. Прибавьте к этому холодный дождь, и станет понятно, насколько экстремальные были погодные условия для участников субботника.

Тем не менее мероприятие никто не думал отменять и собравшиеся не разошлись. Организаторы подготовили фитнес-зарядку, которую провели профессиональные тренеры. Чтобы согреться и поднять настроение, всем предлагался горячий чай из самовара.

Участники субботника разделились по территориальной принадлежности. Работники Казанского порохового завода приводили в порядок Петровский парк, сотрудники ПАО «Казаньоргсинтез» убирались в парке «Сосновая роща», а рабочие Казанского моторостроительного производственного объединения и ПО «Зарница» трудились в парке им. Урицкого. Им помогали учащиеся близлежащих школ, студенты Казанского технологического техникума КНИТУ, Академии социального образования, социально-реабилитационного центра «Роза ветров», татаро-турецкого лицея и гимназии №50.

Проблем с инвентарем для уборки не было. В каждом парке участникам выдали грабли, лопаты, перчатки и мешки. После физической нагрузки желающие могли научиться мастерить скворечники.

Вместе со всеми убирали прошлогоднюю листву, мусор, вскапывали клумбы и делали скворечники депутаты Госсовета РТ Артур Абдульзянов, Халил Гиниятов, Фарид Минигулов и депутат Казанской городской Думы Делюс Сиразетдинов.

Завершился субботник приятно - награждением. Помимо самых опытных и активных призы получили самые юные участники - четырехлетняя Сабина Гараева, трехлетние Александра Сапронова и Адриан Демитриев.