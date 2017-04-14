Завтра, в Международный день охраны памятников и исторических мест, в Казани состоится межрегиональная студенческая олимпиада «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».
Интеллектуальный турнир пройдет в рамках VI международной научно-практической конференции «Историко-культурное наследие, как потенциал развития туристско-рекреационной сферы».
В олимпиаде примут участие команды Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского государственного института культуры, Марийского государственного университета и Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова.
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