Защитники культурного наследия проведут свою олимпиаду

Завтра, в Международный день охраны памятников и исторических мест, в Казани состоится межрегиональная студенческая олимпиада «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».

Интеллектуальный турнир пройдет в рамках VI международной научно-практической конференции «Историко-культурное наследие, как потенциал развития туристско-рекреационной сферы». В олимпиаде примут участие команды Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского государственного института культуры, Марийского государственного университета и Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова.

Ольга ИВАНЫЧЕВА

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