Научный труд «Золотая Орда в мировой истории» представили в Оксфорде ученые Института истории им. Марджани Академии наук РТ.

Презентация прошла в рамках международной научной конференции «Татары в мировой истории». Эта серьезная монография, переведенная на английский язык, была подарена Бодлианской библиотеке Оксфордского университета – старейшей библиотеке Европы.

Вместе с этой книгой в дар библиотеке была передана семитомная фундаментальная научная монография «История татар», которая тоже переведена на английский язык. Об этом рассказал директор Института истории им.Марджани Академии наук РТ, вице-президент Академии наук РТ, доктор исторических наук Рафаэль Хакимов.